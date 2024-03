Vodafone Silver, le offerte di Marzo 2024: 200 giga in regalo

Lo avevano dimostrato già gli ultimi mesi del 2023: Vodafone vuole risalire la china e vuole farlo con le sue offerte migliori. Il gestore anglosassone sta mettendo sul piatto sempre nuove offerte per battere la concorrenza, come dimostrano le Silver.

L’intento è quello di mettere a disposizione nel pubblico tanti contenuti e prezzi molto più accessibili. In questo modo recuperare parte dei vecchi clienti sarà più semplice, portando dalla propria parte anche qualche utente totalmente nuovo.

Vodafone: le migliori offerte sono due, ecco le Silver

Come era stato già fatto durante la fine dello scorso anno, sono ritornate a disposizione degli utenti le care vecchie Silver. Queste offerte, viste anche durante gli anni precedenti, sono state modificate con qualche contenuto in più e con prezzi più bassi.

La loro peculiarità è quella di offrire i minuti, messaggi e giga ogni mese con un costo più basso del solito.

Vodafone Silver da 100 GB, il prezzo è di 7,99 € al mese

Per poter battere Vodafone ci vuole questa volta qualcosa di realmente incredibile in quanto i prezzi sono bassi e i contenuti larghi di maniche, come dimostra la Silver in questione. Al suo interno, con un prezzo mensile che equivale a soli 7,99 €, si possono trovare minuti e messaggi illimitati verso tutti. Oltre a questo, ci sono anche 100 giga in 4G per navigare sul web.

Vodafone Silver da 150 GB, il prezzo è di 9,99 € al mese

Questa nuova offerta è davvero interessante in quanto, pur costando qualche euro in più, offre molti più contenuti. La Silver di Vodafone da 9,99 € al mese permette di avere ogni 30 giorni minuti e messaggi senza limiti verso tutte le numerazioni senza distinzione.

Al suo interno, oltre a questo, ci sono anche 150 giga per navigare e utilizzando la rete 4G. Si tratta dunque di ben 50 giga in più rispetto all’offerta precedente.

Coloro che scelgono di pagare automaticamente il prezzo mensile direttamente dal proprio conto con SmartPay, può ricevere 50 giga in più tutti i mesi. Questi sono tranquillamente cumulabili con i giga presenti nelle offerte Silver.