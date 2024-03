1Mobile, noto brand virtuale nel mercato della telefonia italiana, di recente ha lanciato alcune delle sue ultime offerte, Speed 5G 120 e Speed 5G 200. Queste nuove proposte promettono agli utenti una connessione ultra veloce grazie alla tecnologia 5G, insieme a una grande quantità di giga e altri vantaggi inclusi.

Le nuove promo di 1Mobile rappresentano un passo avanti verso il futuro della connettività mobile. Alcune di queste proposte convenienti sono: la Speed 5G 120 e la 5G 200. La prima include 120 giga internet mobile al prezzo conveniente di 7,90 euro al mese. Mentre la seconda, prevede 200 giga di traffico dati a soli 9,90 euro al mese. Entrambe le soluzioni garantiscono minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre a 50 messaggi di testo. In più, per i nuovi clienti, è disponibile un primo mese gratuito in caso di portabilità del numero da altri gestori telefonici. Ciò rappresenta un incentivo notevole per coloro che desiderano sperimentare la velocità e l’affidabilità della rete ultra potente dell’azienda.

1Mobile, un mondo tutto da scoprire

Ma le novità di 1Mobile non finiscono qui. Con una velocità massima stimata fino a 2 Gbps in download e fino a 200 Mbps in upload, gli utenti possono godere di un’esperienza di navigazione fluida e senza interruzioni. È importante notare che per usufruire del 5G è necessario uno smartphone compatibile e una SIM da almeno 128K.

Questa nuova era della connessione mobile non è riservata solo ai nuovi clienti. Anche coloro che sono già abbonati 1Mobile possono passare a queste offerte, godendo degli stessi vantaggi e della stessa velocità di navigazione. Il passaggio può essere effettuato tramite app o Area Riservata, con un costo di attivazione ridotto di 10 euro, anziché i 15 euro previsti con altre soluzioni.