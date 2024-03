Tra i vari operatori telefonici virtuali presenti sul territorio italiano c’è anche 1Mobile che stupisce con le sue proposte. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha stupito i concorrenti con due nuove offerte mobile super convenienti. Stiamo parlando in particolare delle due offerte mobile denominate 1Mobile Speed 5G 120 e 1Mobile Speed 5G 200. Vediamo nel dettaglio cosa hanno da offrire.

1Mobile stupisce i rivali con due nuove offerte a basso costo e con fino a 200 GB

Tutti gli interessati potranno passare a 1Mobile attivando una delle super offerte disponibili. Come già accennato in apertura, infatti, in questi ultimi giorni l’operatore virtuale ha reso disponibili due nuove offerte piuttosto convenienti e con un grande quantitativo di traffico dati per navigare senza pensieri.

La prima offerta proposta dall’operatore virtuale è 1Mobile Speed 5G 120. Come suggerisce anche il nome, l’offerta in questione arriva ad includere ogni mese fino a 120 GB di traffico dati utilizzabili per navigare anche con connettività 5G. Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono poi inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 50 SMS verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per questa offerta è di 7,90 euro al mese.

La seconda proposta dell’operatore virtuale è 1Mobile Speed 5G 200. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione addirittura fino a 200 GB di traffico dati, validi sempre per navigare sulle nuove reti di quinta generazione. Rimangono poi sempre inclusi anche con questa offerta 50 SMS e minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri. Questa volta, gli utenti dovranno sostenere un costo di 9,99 euro al mese.

Entrambe le offerte sono rivolte sia ai nuovi clienti dell’operatore che attiveranno un nuovo numero sia ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. In quest’ultimo caso, per entrambe le offerte sarà possibile ottenere il primo mese gratuitamente.