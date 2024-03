Pecron è un’azienda specializzata nella produzione di centrali elettriche portatili, chiamate in inglese power station, capace di insidiare anche le realtà top del settore (quali possono essere Bluetti, Ecoflow, Jackery o similari) con prodotti esteticamente gradevoli e resistenti, ma sopratutto ricchi di potenza e di versatilità. Oggi vi parliamo di Pecron E1500LFP, una power station modulare, ovvero con la possibilità di aggiungere pacchi batteria (acquistabili a parte), dalla potenza massima di 2200W. Scopriamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

Il design è aggressivo e sin da subito riconoscibile, il prodotto è infatti caratterizzato da quattro inserti arancioni sugli spigoli (ha comunque una forma rettangolare), con la stessa colorazione richiamata nei contorni dei connettori fisici, che spezza il dominio del grigio scuro. Una scelta cromatica interessante ed intrigante, che porta il dispositivo a differenziarsi dalla massa, spingendo anche una nota colorata bella da vedere nell’utilizzo quotidiano.

Di base Pecron E1500LFP ha una capacità di 1536Wh, di conseguenza è facile immaginare che il suo peso sia tutt’altro che contenuto, infatti raggiunge 18,2 kg, pur restando entro determinati limiti dimensionali: 40 x 25,4 x 29,4 centimetri. Ciò ci porta a considerare la power station abbastanza portatile, infatti può stare tranquillamente nel bagagliaio di un’auto, meno in uno zaino o da trasportare a spalle, proprio per i 18kg circa di peso. Fortunatamente il produttore ha giustamente pensato di integrare due comode maniglie sugli angoli superiori, sono incastonate direttamente nella scocca, così da non rischiare di romperle, ed essere subito accessibili.

I materiali di costruzione sono ad ogni modo eccellenti, il prodotto è resistente, affidabile e duraturo nel tempo. La trama a righe presente anteriormente, con al centro la scritta Pecron, rende la visione piacevole e spezza la monotonia della finitura opaca (che non trattiene le impronte) che ricopre tutto il resto della superficie.

Hardware e Specifiche

Pecron E1500LFP è una power station, come anticipato del resto, con capacità di 1536Wh, l’abbiamo definita modulare per il semplice fatto che gli utenti possono installare due batterie aggiuntive EP3000-48V, fino ad un massimo di capacità di 7680Wh. A prescindere dal suddetto valore, è bene tenere a mente che la potenza massima erogabile non cambierà, sarà sempre e soltanto di 2200W. L’installazione delle componenti è comunque facile, immediata ed alla portata di ogni singolo utente, anche il più inesperto. Ciò che la rende differente da altri modelli in commercio è la presenza di batterie LFP (litio-ferro-fosfato), al posto delle più classiche agli ioni di litio (nichel-manganese-cobalto).

Al giorno d’oggi i prodotti con batterie LFP (o LiFePO4) sono ritenuti più all’avanguardia e duraturi nel tempo, oltre ad essere le stesse batterie più economiche (circa 100 dollari al kWh), riescono a superare tranquillamente i 3500 cicli di ricarica, contro i 3000 di una batteria classica, prima di notare una alterazione della resa finale. Oltra a questo, è giusto ricordare essere più sicure, hanno una migliore resistenza al calore, e di conseguenza una minore tendenza a prendere fuoco.

Nel caso della Pecron E1500LFP, i tempi di ricarica sono estremamente ridotti: collegandola ad una presa di corrente tradizionale (a 220V), con una potenza in ingresso di 1400W, la tempistica necessaria si accorcia a sole 1,5 ore per raggiungere l’80% e 1,8 ore per il 100%. Esistono anche altri modi per ricaricare la power station, ad esempio tramite una presa DC5521 per un massimo di 100W (e 7A), oppure una GX16MF, per un massimo di 700W e 15A (ricarica con pannelli solari venduti a parte), volendo la si potrebbe anche collegare alla presa a 12V dell’auto (i tempi ovviamente si allungano) tutto dipende dalle reali necessità del consumatore. L’assunto del paragrafo è proprio la grande velocità di ricarica, funzionalità che rende il prodotto più facile da utilizzare in molti ambiti, senza lunghi tempi di attesa.

Controllo e output

L’intero sistema di controllo di Pecron E1500LFP è concentrato interamente nella parte anteriore, dove spicca il piccolo display LED retroilluminato, sul quale è possibile vedere tutte le informazioni di stato, aggiornate in tempo reale (output, input, tempo di carica residuo e simili), oltre ad una comoda batteria in grafica, che rende l’accesso all’autonomia decisamente più intuitivo e rapido.

Gli amanti della tecnologia troveranno soddisfazione nel conoscere la presenza di una applicazione mobile dedicata (disponibile sia per Android che per iOS), per mezzo della quale godere di tutte le informazioni di stato aggiornate in tempo reale. Nello specifico è possibile conoscere l’output e l’input, la carica residua, sbloccare la potenza massima raggiungibile, o ricevere alert riguardanti problematiche di vario genere. L’interfaccia è pulita e moderna, la connessione con lo smartphone/tablet è rapida e diretta, così da poter accedere a tutte le informazioni senza troppe difficoltà.

Il prodotto viene spesso definito estremamente versatile, grazie al grandissimo quantitativo di connettori fisici dislocati sulla sua superficie. A fianco del piccolo display troviamo due pulsanti che permettono di selezionare la tipologia dell’output: tra DC e AC. Spostando sempre di più l’attenzione verso la parte destra, ecco arrivare la sezione dell’output DC, con tre porte a 12V (tra cui troviamo quella dell’auto a 10A), per un massimo di 30A con altrettanti connettori differenti. Non manca una dotazione eccellente di porte USB, sono ben 6, suddivise in due porte USB-C (di cui una da 100W e l’altra da 18W) e 4 porte USB-A tutte da 18W.

L’output migliore lo si può ottenere con la corrente alternata, infatti i 2200W massimi si potranno raggiungere solo con le due prese classiche schuko posizionate esattamente nel centro del prodotto. In ultimo, spostandosi infine sulla sinistra, si possono osservare le relative sezioni legate all’input, che sia a corrente alternata (220V e 24V), oppure continua con i connettori per i pannelli solari da 100W e 700W (massimo). Sul lato sinistro della power station si trova poi un connettore di grandi dimensioni, da utilizzare solo ed esclusivamente per il collegamento delle batterie aggiuntive, che come vi dicevamo potranno espandere la capacità complessiva del prodotto. Tutti i connettori elencati poco sopra possono idealmente essere utilizzati in contemporanea, fino al raggiungimento dei 2200W complessivi di potenza; per i non esperti del settore, ricordiamo infatti che la potenza va ad identificare il quantitativo massimo di energia che il prodotto è in grado di erogare secondo per secondo (esiste anche una potenza di picco, ma dura davvero pochissimo), di conseguenza per capire se la power station può alimentare un determinato dispositivo, dovete controllare che quest’ultimo richieda un quantitativo inferiore ai 2200W (lo trovate sul prodotto stesso), oppure che la somma di tutti i dispositivi collegati simultaneamente alla centrale elettrica portatile non sfori tale valore (in caso contrario si spegnerà, senza rompersi o quant’altro).

Una power station di questo tempo è facilmente utilizzabile in moltissimi ambiti, dal campeggio, feste in famiglia, party, alle svariate attività all’aria aperta, oppure semplicemente come UPS di emergenza. La suddetta funzione è davvero interessante, infatti basterà collegare la Pecron E1500LFP direttamente al prodotto di cui mantenere attiva l’erogazione, attivare semplicemente la modalità, e grazie alla reattività delle LiFePO4, si avrà sempre la certezza che in caso di blackout la corrente non verrà a mancare (tale funzione è controllabile anche dall’applicazione mobile).

Pecron E1500LFP – conclusioni e prezzo

In conclusione Pecron E1500LFP è il valido compagno di viaggio per milioni di utenti in tutto il mondo, un prodotto che può assicurare modularità, adattandosi così alla perfezione alle varie esigenze con l’apporto di batterie esterne (eventualmente acquistabili a parte), potenza (i 2200W sono più che sufficienti per la stragrande maggioranza degli scopi), versatilità (sono ben 12 i connettori in ingresso) e portabilità (dimensioni ridotte), senza dimenticarsi di tempistiche di ricarica tutt’altro che elevate.

Il prodotto può essere acquistato direttamente dal sito ufficiale di Pecron, al momento potete trovare 5 versioni differenti, tutte caratterizzate dall’aggiunta di accessori in grado di completare la power station. Il prezzo base per la sola E1500LFP è di 1099 euro (cifra complessivamente nella media di prodotti dello stesso tipo e con la stessa capacità), aggiungendo il kit solare da 200W (con il singolo pannello) si raggiungono 1349 euro, con 2 pannelli da 200W si spenderanno 1599 euro, con una singola batteria aggiunta 2748 euro, per arrivare al prezzo di E1500LFP con due batterie aggiuntive di 4397 euro.

I metodi di pagamento accettati sono i più classici, le principali carte di credito (Mastercard e Visa), passando poi per Apple e Google Pay o PayPal. La spedizione verso l’Italia è completamente gratuita, non sono previsti dazi doganali di alcun tipo, poiché verrà spedito direttamente dal magazzino sito in Germania; è prevista la policy di reso entro 30 giorni dalla ricezione del prodotto, a patto che venga restituito nella condizioni in cui è stato effettivamente consegnato, motivando la causa della restituzione (se tutto sarà accettato, si riceverà il rimborso completo).

A prescindere da ciò, la garanzia è di 2 anni dalla data effettiva di acquisto, un anno viene garantito per legge, mentre il secondo anno è direttamente dal produttore. E’ quasi superfluo ricordare che, nonostante l’azienda sia americana, in Europa è possibile acquistare la versione con le compatibilità locali, come potete voi stessi vedere dalle immagini, ad esempio le prese a 220V sono le schuko che si utilizzano da noi, e non le classiche prese americane o inglesi. Qui sotto invece trovate il link per l’acquisto diretto su Amazon.