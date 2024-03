Il panorama dei collezionisti e di appassionati di tecnologia è grande e vario, e comprende un’intera fascia dedicata agli oggetti d’epoca e alle memorabilia. Di questi eventi, quelli che attirano di più l’attenzione e raccolgono su di loro il maggiore interesse economico sono le aste di cimeli legati al mondo della Apple. Queste aste mettono anche in evidenza la grande nostalgia per i primi giorni dell’azienda di Cupertino, e sono spesso legate a figure di spicco come Steve Jobs e Steve Wozniak.

Oggetti d’uso comune che diventano preziosi, se firmati da Steve Jobs

Di recente, negli Stati Uniti, si è tenuta proprio una di queste aste. Curata da RR Auction, e chiamata “Steve Jobs and the Apple Computer Revolution”, ha attirato l’attenzione degli appassionati di tutto il mondo. Tra i vari oggetti messi all’asta, uno di quelli più ambiti è stato per certo un biglietto da visita autografato personalmente da Steve Jobs. Il biglietto risale al 1983, quando Apple era ancora conosciuta come Apple Computer e Jobs ricopriva il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione, come si legge stampato sullo stesso biglietto. Ora questo piccolo oggetto di uso comune è diventato un autentico pezzo da collezione, tanto che è stato venduto all’asta per l’incredibile cifra di 181.183 dollari.

Oltre al biglietto da visita di cui abbiamo parlato, un altro oggetto particolarmente ambito durante l’asta è stato un assegno. Emesso a favore di Pacific Telephone per 201,41 dollari e firmato da Jobs, è stato aggiudicato per 66.069 dollari. Questi pezzi hanno reso l’asta un evento di enorme risonanza nel mondo dei collezionisti tecnologici e non.

L’eredità tech della Apple

Altri pezzi degni di nota all’asta includono un Apple-1 autografato da Steve Wozniak, un iPhone di prima generazione ancora sigillato nella sua scatola originale, un prototipo dell’Apple Videopad 2, un mouse del 1984, un lotto di 13 iMac G3 e due Apple Watch di prima generazione edizione limitata Hermes. Tutti questi articoli sono la riprova dell’amore che le persone provano ancora verso la Apple e i suoi creatori, che l’hanno resa a tutt’oggi una delle aziende di maggior successo nel campo tecnologico.