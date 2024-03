Quando giochiamo ai videogiochi quello che viene proiettato sullo schermo sono ovviamente una sequenza di immagini ogni secondo che viste dall’occhio umano vengono recepite come degli elementi dinamici in movimento, ogni video funziona così, si tratta di tantissime immagini visualizzate in un singolo secondo che restituiscono l’effetto descritto.

Il numero di immagini al secondo che viene visualizzato viene descritto da un valore chiamato FPS, Frame per second, dunque il numero di frame al secondo che costituisce ciò che noi stiamo guardando, maggiore è il numero di frame al secondo maggiore sarà la fluidità percepita dall’occhio umano che guarda lo schermo, il quale deve essere ovviamente in grado di riprodurre l’equivalente numero di immagini al secondo che vengono generate dal video che stiamo guardando, altrimenti la percezione sarà ancorata al numero di immagini al secondo visualizzabili dallo schermo, il valore di immagini al secondo visualizzabili da uno schermo è descritto dal valore Hertz, è facile intuire che per avere la massima fluidità il numero di hertz e il numero di FPS deve corrispondere.

Questo discorso non è valido solamente per il pc da gioco o per le consolle, anche gli smartphone Android hanno un display funzionante ad un certo valore di hertz e i giochi che eseguono sono in grado di funzionare a determinati fps, di solito 60, ciò non toglie che però visto l’aumento degli hertz dei display degli smartphone Android di recente generazione, possa venire il desiderio di giocare a un numero di fps maggiore per godere di una fluidità migliorata, dunque ecco una rapida guida per disancorare i videogiochi dai canonici 60 fps a cui normalmente funzionano.

Come bypassare i 60Fps

Ebbene Android 15 mette la parola fine al blocco a 60fps dei giochi, infatti Mishaal Rahman, ha individuato all’interno del menù “Opzioni sviluppatore“, un’impostazione che sblocca framerate più elevati indipendentemente dal gioco.

Tale opzione è dedicata agli sviluppatori per testare le reali potenzialità dei loro giochi eliminando ogni limitazione, ciò non toglie che possiate sfruttarla anche voi per giocare, ovviamente ciò non significa che i giochi gireranno meglio se prima funzionavano male, semplicemente sperimenterete se il device lo permette, una fluidità del tutto nuova con tempi di latenza molto più bassi.