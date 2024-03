Il nuovo smartphone Motorola Moto E13, è ufficialmente disponibile sulla nota app di shopping on-line Amazon. il dispositivo, fa subito parlare di sé grazie alla sua eccezionale esperienza audiovisiva. Il risultato di una perfetta combinazione tra potenti funzionalità e tecnologie all’avanguardia. Con una batteria massiccia da 5000 mAh e altoparlanti stereo Dolby Atmos, potrete vedere ed ascoltare i vostri film, programmi televisivi e musica preferita. Un’immersione profonda senza precedenti.

Ma i punti di forza di questo dispositivo non sono di certo finiti. Dimenticatevi le ricariche frequenti, perché il nuovo Motorola è in grado di garantire oltre 36 ore di autonomia grazie alla sua potente ed enorme batteria. Ciò significa avere piena libertà di lavorare, giocare e intrattenersi senza interruzioni. Addio alla dipendenza dalla presa di corrente. Con un processore octa-core e 2 GB di RAM, il Moto E13 offre prestazioni fluide e veloci in qualsiasi situazione, garantendo una user experience impeccabile.

Smartphone Moto E13: connessione e streaming senza interruzioni

Il suddetto smartphone, in più, presenta varie opzioni di connettività. Dal supporto per Wi-Fi a 5 GHz, USB Type-C 2.0 e il Bluetooth 5.0. per una navigazione veloce e stabile ed uno streaming fluido e senza interruzioni.

Cosa dire del design. Il dispositivo è estremamente sottile, leggero e ben realizzato. Un mix perfetto che contribuisce a conferirgli un suo stile particolare che potremmo definire distintivo e moderno. Lo schermo HD+ da 6,5 pollici, offre un’ampia area di visualizzazione per godersi al meglio i contenuti multimediali.

Fotografia e memoria espandibile

Grazie alla fotocamera posteriore da 13 MP e a quella frontale da 5 MP, catturare e condividere i momenti speciali non è mai stato così facile. E’ possibile ottenere risultati sorprendenti in qualsiasi condizione di illuminazione, attraverso opzioni avanzate. Tra cui la modalità ritratto e il rilevamento della profondità. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione sono previsti 64 GB di memoria interna, espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSDXC.

