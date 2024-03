Vodafone, di recente, ha lanciato una promozione esclusiva per i nuovi clienti stranieri. Offrendo un bonus di 30 Giga al mese per un intero anno con le sue offerte C’all Power e C’all Max. Questa iniziativa, mira a premiare i nuovi abbonati con un’esperienza ancora più soddisfacente e conveniente.

I nuovi clienti stranieri che scelgono di attivare le offerte C’all Power e C’all Max di Vodafone riceveranno automaticamente 30 giga in più al mese per un anno. È possibile ricevere il bonus entro 5 giorni dall’attivazione dell’offerta che verrà comunicata al cliente tramite SMS. Dopo 12 mesi, i Giga extra si disattiveranno automaticamente. Anche in questo caso con notifica tramite SMS su smartphone.

Vodafone: tutti i vantaggi delle promozioni

Le offerte C’all Max e C’all Power di Vodafone garantiscono una serie di vantaggi esclusivi. C’all Max include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e quelli mobili Vodafone Romania; SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali; 1000 minuti verso numeri mobili Vodafone Albania e fino a 300 minuti internazionali verso altri Paesi. I clienti possono scegliere tra 100 o 120 giga mensili, a seconda dell’opzione di pagamento selezionata.

D’altra parte, C’all Power offre minuti e SMS illimitati; 1000 minuti internazionali verso la Cina e 300 verso altri Paesi. Qui, i clienti possono ottenere 70 o 90 giga mensili, in base all’opzione di pagamento selezionata.

Per i clienti che attiveranno C’all Power e C’all Max a partire dal 1° febbraio, è inclusa l’abilitazione alla rete 5G di Vodafone. Ciò permette loro di godere di velocità di connessione più elevate e prestazioni di qualità su dispositivi compatibili con il 5G.

Costi e condizioni

Il costo mensile per C’all Max è di 10,99 euro, con un costo di attivazione di 3 euro. Per C’all Power, invece, il costo mensile varia a seconda dell’opzione di pagamento scelta. Entrambe le offerte offrono una gamma completa di servizi e vantaggi, adattandosi alle esigenze di comunicazione dei clienti stranieri.