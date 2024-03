Ricorderete sicuramente il successo planetario della Fujifilm X100V, sancito grazie alla visibilità che TikTok le diede, sempre quest’ultima finì al centro di un trend e andò sold-out praticamente ovunque nel giro di poche settimane. Tutto ciò sembra destinato ad avverarsi ancora, negli ultimi giorni TikTok sta rendendo popolari altri dispositivi tecnologici vintage che molti di noi hanno ormai dimenticato nei cassetti, in particolar modo la Nikon Coolpix S6900.

Tra questi prodotti, abbiamo le fotocamere digitali compatte degli anni 2000 e 2010, una su tutte la Nikon Coolpix S6900, recentemente divenuta oggetto del desiderio di molti, proprio grazie al social cinese.

La ricerca su Google per la Coolpix ha registrato un incremento annuale superiore all’8.000% dopo che la fotocamera è apparsa in alcuni TikTok di tendenza. Secondo altre analisi di TikTok e eBay la Nikon Coolpix supererebbe di gran lunga tutti gli altri dispositivi retrò popolari come l’iPod Nano, il Nintendo DS e il Motorola Razr.

TikTok: analizziamo il successo della Nikon Coolpix S6900

La Nikon Coolpix S6900 non è di certo tra le migliori fotocamere sul mercato. Nonostante ciò, come abbiamo già visto è diventata il modello di punta di questa rinascita retrò. La qualità dell’immagine non è il fattore determinante dietro questo picco di acquisti, perché ovviamente i moderni smartphone scattano foto migliori. Molto più probabilmente, è il design accattivante, la presenza di uno schermo ribaltabile per i selfie e un supporto posteriore integrato a fare la differenza. Il modello S6900 è disponibile anche in rosa, il colore più popolare di questa rinascita della tecnologia retrò.

Insomma, il nostro consiglio finale è quello di prendere la vostra S6900 dimenticata in qualche cassetto, o anche altre fotocamere compatte a obiettivo fisso uscite nei primi anni 2000, questo perché potreste venderla a buon mercato, sperando vivamente che finisca tra i prossimi trend di TikTok.