I videogiochi stanno popolando anche le app per le aziende

In questo periodo i videogiochi stanno popolando sempre di più il mondo dello streaming, soprattutto grazie a Netflix. Questa volta però si parla di Social Network ma non Instagram, Facebook, infatti non saranno proprio presi in considerazione.

Di recente lo sviluppatore Nima Owji ha annunciato, grazie ad un suo report, la decisione di LinkedIn riguardo la voglia di dedicarsi alla creazione di alcuni minigiochi per la sua applicazione. Ciò si evince anche del fatto che Owji ha spiegato che “si tratterà di una manciata di giochi diversi. Le compagnie saranno valutate e classificate sulla base dei punteggi dei loro impiegati. Si tratta di una funzione molto interessante e divertente, a mio avviso!”. Da non dimenticare gli screenshot che sono stati condivisi dallo sviluppatore, i quali illustrano un paio di giochi in arrivo prossimamente in app.

I videogiochi stanno popolando tutti i campi informatici, inclusi social network e piattaforme streaming

Intanto anche altri portali come TechCrunch stanno lavorando su alcuni videogiochi da portare all’interno di LinkedIn. A differenza dei minigiochi presenti su Netflix, i titoli disponibili sulla piattaforma di proprietà Microsoft serviranno solamente per ammazzare i tempi morti come la pausa pranzo, il tempo tra una riunione e l’altra o sul treno di ritorno dal lavoro. Quindi si può dedurre che non saranno giochi che avranno vita su console o PC, ma solamente nell’app LinkedIn.

Il contenuto degli screenshot, diffusi da Nima Owji, racchiudino alcuni esempi di videogiochi molto interessanti: In un titolo i giocatori dovranno indovinare la parola partendo da cinque indizi, oppure c’è un altro gioco che sembra un misto tra il Sudoku e il Picross e infine anche qualche puzzle. Da non dimenticare la presenza di leaderboard, utili per confrontare i punteggi dei dipendenti ma anche per avere una classifica globale che ordinerà le singole compagnie in base ai punti dei suoi dipendenti.