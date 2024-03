Amazon: Roner da cucina professionale al 20% di SCONTO

Se sei un appassionato di cucina e desideri migliorare le tue abilità culinarie, non puoi perderti assolutamente l’incredibile promozione su Amazon sul Roner Cucina Professionale Inkbird ISV-200W Sous Vide. Quello che a prima vista potrebbe sembrare un semplice termometro per alimenti, è in realtà uno strumento che ti permetterà di ottenere risultati da chef direttamente nella tua cucina, stupendo familiari, amici o anche solo te stesso, conosciuto anche come circolatore ad immersione.

Il roner può essere facilmente controllato da remoto. Basta infatti scaricare l’app InkBird Pro e connettere il dispositivo alla rete Wi-Fi a 2,4 GHz. Ovunque sarai, in qualunque angolo della casa, potrai monitorare cottura e tutto quello che serve per il tuo piatto.

Caratteristiche del Roner ora in sconto su Amazon

Ciò che distingue veramente questo roner dai device simili è la sua potenza stupefacente e la sua attenta precisione. Grazie ad un elemento di riscaldamento rapido da 1000W e alla colonna in acciaio inossidabile, questo circolatore ad immersione permette una distribuzione uniforme del calore per risultati perfetti ogni volta che lo si usa. Puoi impostare persino il timer e la temperatura dell’acqua, così da avere piatti eccezionalmente impeccabili proprio come volevi.

Attraverso l’intervallo di controllo della temperatura che va da 0°C a 90°C e alla precisione di 0,1°C, potrai decidere esattamente il livello di cottura da te preferito. Inoltre, il roner è dotato di una serie di funzioni di sicurezza grazie al quale si ferma automaticamente ed emette un allarme se il livello dell’acqua dovesse scendere al di sotto della linea minima, dandoti la tranquillità di non mandare a fuoco la tua abitazione. La vera chicca del roner è però la sua facilità d’uso. Basterà seguire i passaggi giusti e farà tutto il resto del lavoro da solo.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità momentanea di acquistare il Roner Cucina Professionale Inkbird ISV-200W Sous Vide al costo di 71,99€. Sfrutta la promozione su Amazon per risparmiare e inizia a creare piatti da sogno come un vero chef stellato.