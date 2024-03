La powerbank è ancora oggi un piccolo accessorio che tutti gli utenti devono avere a disposizione, in quanto lo smartphone è divenuto con il tempo talmente un compagno di viaggio, da risultare essenziale, di conseguenza è sempre necessario avere sufficiente batteria per riuscire a vivere con serenità.

A questo punto entra in gioco la powerbank, definita più comunemente batteria portatile, su Amazon ne esistono di tantissime tipologie differenti, tra le migliori possiamo comunque annoverare i modelli di casa Anker, azienda leader nel settore della produzione di accessori di questo tipo.

Il modello attualmente in promozione prevede una batteria integrata da 10’000mAh, sulla superficie trovano posto due connettori: una USB-A classica ed una USB-C, così da poter variare la connettività ed i terminali che è possibile ricaricare in semplicità. Per conoscere in ogni momento la carica residua, sulla superficie è possibile trovare quattro LED di stato.

Powerbank: offerta folle su Amazon

Anker non è mai stato un brand particolarmente costoso, e lo dimostra anche nel modello attualmente in promozione su Amazon, infatti il listino del prodotto si avvicina oggi ai 29 euro. Nel corso della Festa delle Offerte di Primavera, Amazon ha indubbiamente deciso di ridurre la spesa che l’utente deve sostenere, sino ad arrivare a dover compiere un investimento pari al 79% del prezzo originario, in pratica l’offerta applicata lo porta a costare solamente 22,99 euro. Eccovi il link per l’acquisto.

La tecnologia integrata all’interno del dispositivo è notevole, parliamo infatti della Anker Power IQ, capace quindi di identificare in autonomia il dispositivo collegato, così da riuscire ad ottimizzare perfettamente la velocità e la tipologia di ricarica. Oltretutto, la sicurezza MultiProtect di Anker, impedisce problematiche di alcun tipo o sbalzi di corrente, così da non aver alcun tipo di problema con il proprio device.