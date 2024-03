Un pericolo a cui tutti gli utenti connessi al web devono prestare attenzioni ogni giorno, sono senza alcun dubbio le truffe online, si tratta di una minaccia letteralmente costante che investe gli utenti in modo intensivo nel tentativo di sottrarre loro dati dati sensibili da sfruttare in svariati modi ma soprattutto nel tentativo di accedere ai conti correnti delle vittime per poterli derubare.

I metodi per truffare l’utenza sono ovviamente tantissimi e variegati, si tratta nonostante tutto di processi pensati per portare alla fuga di dati privati come le password di accesso o i codici per poter penetrare nei conti correnti per poi assumerne il totale controllo e dunque accaparrarsi tutto il denaro in essi contenuto.

Ovviamente i truffatori non vanno mai in vacanza in ogni giorno inventano nuovi metodi sempre più subdoli e soprattutto sconosciuti per cercare di ingannare le vittime e dunque riuscire nel loro intento con maggiore facilità.

La nuova truffa del QRCode

Normalmente i truffatori per espletare le loro intenzioni sfruttano dei link malevoli che inviano alla vittima su pagine all’interno delle quali o i loro dati o verranno prelevati con l’inganno o porteranno all’installazione di un malware all’interno Dispositivo del dispositivo sul quale viene visualizzata la pagina, ebbene ora hanno escogitato un nuovo metodo per indurre la vittima a visualizzare pagine dannose che sfrutta un QR code.

In rete infatti stanno circolando tantissimi nuovi QR code che fanno finire gli utenti che li inquadrano su pagine all’interno delle quali verrà avviato in automatico il download di malware per smartphone che non appena penetrati nel dispositivo copieranno tutti i dati salvati in memoria per poi inviarli al creatore della truffa, con un danno per la privacy a dir poco incalcolabile.

Di conseguenza diffidate dei codici che vedete in giro su Internet, abbiate fiducia solo in quelli che vengono proposti da pagine web ufficiali e attendibili.