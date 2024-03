Il robot aspirapolvere può oggi essere acquistato su Amazon ad una cifra fortemente più bassa del normale, capace di avvicinare l’utente medio, grazie a specifiche tecniche di ottimi livelli, affidandosi a marchi di qualità.

Uno dei tanti disponibili sul sito di e-commerce è sicuramente Dreame, che con il suo Dreame D10 Plus riesce a garantire l’accesso ad un robot aspirapolvere con svuotamento automatico, data la presenza della base di svuotamento inclusa in confezione, che sfrutta allo stesso tempo navigazione LiDAR, per il rilevamento degli ostacoli, ed una potenza massima di aspirazione di 4000 Pa.

Ricevete i codici sconto Amazon gratis ed anche le offerte speciali, direttamente sul vostro smartphone, approfittando del nostro canale Telegram dedicato.

Dreame D10 Plus: il robot aspirapolvere da non perdere

Il Dreame D10 Plus è il robot aspirapolvere di fascia media forse più interessante, in termini di rapporto qualità/prezzo, anche data la presenza della base di svuotamento automatico. Il prodotto viene reso disponibile di listino a 349 euro, con una riduzione automatica da parte di Amazon pari a 50 euro, fino a soli 299 euro (circa il 14% in meno). L’acquisto, se interessati, può essere completato a questo link.

L’autonomia del prodotto si aggira attorno ai 170 minuti di utilizzo continuativo, una durata più che allineata con le aspettative del consumatore, che permette comunque una facile pulizia di una casa da almeno 100 metri quadrati, senza pause. Il robot aspirapolvere può essere controllato direttamente da mobile, data la presenza dell’applicazione dedicata, con la quale effettuare la mappatura della casa, oppure avviare la pulizia da remoto.

E’ quasi superfluo sottolineare il fatto che il Dreame D10 Plus sia compatibile con Amazon Alexa, per il controllo vocale, oltre che collegabile al WiFi di casa (altrimenti non sarà controllabile da remoto). Spedizione in tempi brevissimi nel momento in cui andrete ad effettuare l’acquisto, la consegna viene gestita da Amazon e prevede anche la garanzia di 2 anni.