Siamo sempre più vicini al lancio ufficiale del nuovo Google Pixel 8a. Il dispositivo di fascia media è particolarmente atteso soprattutto dopo le prime anticipazioni che sono trapelate online. Secondo quest’ultime, sembra proprio che il Pixel 8a offrirà una serie di miglioramenti significati rispetto al suo predecessore, il Pixel 7a, avvicinandosi addirittura al livello di prestazioni al Pixel 8, un modello di fascia alta.

E non è tutto. Il nuovo modello Pixel potrebbe sorprendere ulteriormente i suoi utenti ereditando molte altre caratteristiche distintive del Pixel 8, portando l’esperienza utente a un nuovo livello di eccellenza.

Alcune indiscrezioni sul Pixel 8a

Le informazioni in nostro possesso, attualmente, sono state rilevate da un leak rilasciato online. Secondo questo, sembra che il dispositivo includerà un display con un impressionante refresh rate da 120Hz. Attraverso questo tipo di interventi Google promette di fornire ai suoi utenti un’esperienza visiva di alta qualità.

Un’altra indiscrezione degna di nota riguarda la luminosità del display che potrebbe raggiungere un massimo di 1.400 nits dettaglio che promette una visibilità chiara e dettagliata dello schermo senza essere condizionato dalle condizioni di forte illuminazione.

Ad alimentare questo straordinario modello ci sarebbe il potente chip Tensor G3, lo stesso utilizzato nei modelli di punta Pixel 8 e 8 Pro. Il chip garantirà prestazioni elevate proprio come con i suoi predecessori. E non è tutto. Con un’impostazione così promettente verrà assicurata anche una migliorata efficienza energetica per godere a pieno della durata della batteria.

Un ulteriore dettaglio che condivide con il suo predecessore riguarda le dimensioni dello schermo (6,1 pollici in diagonale). Nonostante ciò verrà ugualmente offerta un’esperienza visiva ancora più coinvolgente grazie al raggio degli angoli e alla qualità dei colori. Tra le altre caratteristiche interessanti del Pixel 8a vi è il presunto supporto per l’uscita del display tramite USB–C per offrire maggiore flessibilità di connettività.

Per il momento queste possono essere considerate solo indiscrezioni, almeno fino a quando non arriveranno conferme ufficiali da parte di Google. Riguardo ad una possibile presentazione ufficiale del Pixel 8a alcune voci hanno ipotizzato che potrebbe avvenire durante l’evento Google I/O previsto per maggio 2024.