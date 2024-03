Nel corso della Festa delle Offerte Amazon si possono trovare tantissimi dispositivi in promozione, tra questi spicca chiaramente un monitor Acer di ottima qualità, in vendita a meno di 80 euro. Si tratta del modello Acer EK241YHbit, un dispositivo da 24 pollici di diagonale, IPS LCD con risoluzione in FullHD.

L’aspect ratio in 16:9 permette, e facilita, la visione di contenuti, ma sono altri i suoi punti di forza, come ad esempio refresh rate a 100Hz, il tempo di risposta di solo 1 millisecondo, oppure la piena compatibilità con AMD FreeSync. Il contrasto di 100 milioni a 1 garantisce il pieno rispetto della gamma cromatica, mentre la luminosità di 250 cd/m2 è ideale per l’utilizzo in un qualsiasi ambiente.

Monitor Acer: offertissima su Amazon

E’ arrivato il momento di acquistare un monitor Acer davvero economico, già il prezzo di partenza era tutt’altro che elevato, se considerate appunto che costava solamente 99,99 euro. Amazon ha ad ogni modo deciso di andare ancora oltre, proponendo una riduzione del 20%, applicata in automatico sulla pagina, così da poter spendere solamente 79,99 euro. Il link d’acquisto è il seguente.

La connettività posteriore, in linea con le aspettative considerando comunque il prodotto in sé, è garantita dalla presenza di una porta VGA ed una HDMI, in questo modo è facile pensare di collegare sia i computer più datati, che tutto ciò che appartiene alla modernità, come può essere anche una console fissa o portatile, o qualsivoglia altro dispositivo con tale connettività.

Le dimensioni sono complessivamente ridotte, può facilmente venire posizionato praticamente dovunque si desideri, su qualsiasi mobile o scrivani. Nell’eventualità in cui ciò non fosse sufficiente, nella parte posteriore del device è presente l’aggancio VESA, così da poter montare il monitor direttamente a muro, e risparmiare ulteriore spazio.