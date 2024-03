La Festa delle Offerte Amazon porta con sé alcuni dei migliori sconti in circolazione, con una infinità di prezzi bassi da cogliere al volo, per avere la certezza di essere sempre allineati con le occasioni più interessanti del momento. Tra queste spicca senza ombra di dubbio Amazon Echo Show 5, un altoparlante intelligente, che potremmo quasi definire centro multimediale, in vendita a prezzo scontato, per quanto riguarda la 3a generazione.

Il prodotto presenta un display da 5,5 pollici di diagonale, ottimo per riuscire a guardare i contenuti direttamente sullo stesso, o per accedere a numerose funzionalità che permettono così la regolazione sia con la voce, che con il tocco della mano. Nella parte anteriore è stata integrata una telecamera, così da facilitare le videochiamate, sia tra dispositivi Echo presenti nella stessa abitazione, che tramite l’etere.

Festa delle Offerte Amazon: ecco lo sconto da non perdere

Amazon Echo Show 5 ha un costo oggi davvero molto ridotto rispetto al prezzo consigliato, dovete sapere essere in vendita di base a circa 109,99 euro, rispecchiando alla perfezione le aspettative, considerando comunque la fascia di appartenenza. Essendo in questi giorni attiva la Festa delle Offerte di Primavera, non bisogna perdere di tempo, e scoprire infatti la possibilità di risparmiare addirittura il 41% del prezzo originario. La spesa finale che l’utente andrà a sostenere sarà pari a soli 64,99 euro. Il link per l’acquisto è il seguente.

Acquistare un Amazon Echo Show 5 può rappresentare il giusto compromesso a cui l’utente va in contro nel momento in cui vuole acquistare un dispositivo per gestire tutta la casa, ma non ha molto spazio a disposizione sul suo posizionamento. Le specifiche tecniche e la qualità generale è indubbia, anche grazie alle migliorie apportate da Amazon proprio nell’ultima generazione.