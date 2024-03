Microsoft si prepara a reintrodurre Microsoft Office stand-alone, confermando che Office 2024 sarà disponibile entro l’anno sia per le aziende che per i clienti privati. La società ha reso noto che Office 2024 LTSC (Long Term Support Channel), la versione aziendale, sarà lanciata per Windows e macOS già il prossimo mese, anche se inizialmente in formato di anteprima. Per quanto riguarda Office 2024 per i consumatori, invece, non è stata fornita una data precisa di rilascio.

Microsoft e la sua fedeltà a Office

L’ultima edizione di Office stand-alone è stata rilasciata nel 2021, quasi contemporaneamente a Windows 11. Sebbene Microsoft non abbia dettagliato le specifiche migliorie e novità incluse nella versione 2024, è stata confermata l’assenza di intelligenza artificiale. Questo potrebbe essere dovuto al forte orientamento della società verso il modello di business basato sull’abbonamento, come Copilot e altri servizi. Microsoft, inoltre, sembra rivolgersi ai casi in cui non è disponibile una connessione Internet costante con queste versioni stand-alone di Office.

La società ha annunciato che Publisher non sarà più incluso nella suite di produttività e che l’applicazione sarà ritirata completamente nei prossimi anni. Sono previste poi “decine” di nuove funzionalità per Excel e miglioramenti per la ricerca e lo strumento di creazione di riunioni in Outlook. Queste informazioni riguardano esclusivamente Office 2024 LTSC; il changelog per il canale consumer potrebbe essere notevolmente diverso.

Non sarà l’ultima versione

Microsoft ha dichiarato che Office 2024 LTSC costerà il 10% in più rispetto a Office 2021, mentre il prezzo per il segmento consumer rimarrà invariato. La suite sarà supportata su Windows 11, Windows 10 e macOS, disponibile in varianti a 32 e 64 bit. Saranno garantiti 5 anni di aggiornamenti funzionali, seguiti da un periodo di supporto limitato alle sole patch di sicurezza. La società ha inoltre confermato che dopo Office 2024 sarà disponibile almeno un’altra versione stand-alone della suite.