Netflix sta per lanciare una nuova serie che promette di catturare l’immaginazione degli spettatori con una miscela unica di mitologia, umorismo oscuro e dramma contemporaneo. “Kaos“, dark comedy fantasy composta da otto episodi, è stata creata e scritta da Charlie Covell. La serie, diretta con maestria da Georgi Banks–Davies e Runyararo Mapfumo offre una prospettiva nuova e decisamente sorprendente sulla mitologia greca e romana. E non è tutto. Kaos mette anche in evidenza come, alcuni temi come il potere, le differenze di genere e la lotta facciano parte dei mortali quanto degli immortali.

Il cuore pulsante di Kaos è una storia avvincente che esplora il pantheon degli dei, mostrando il mondo attraverso gli occhi di sei umani ignari. Quest’ultimi si ritrovano improvvisamente catapultati in una realtà decisamente “epica” quando scoprono di essere parte integrante di un’antica profezia che potrebbe determinare il destino del mondo stesso. Con Zeus, il Re degli Dei, preoccupato per la sua stessa esistenza e ossessionato dalla paranoica convinzione della sua imminente caduta, gli eventi prendono una piega sempre più travolgente.

La mitologia arriva su Netflix in una nuova chiave

Nel frattempo, Ade, il dio degli Inferi, lotta per mantenere il controllo sul suo dominio oscuro, mentre Hera, regina degli dei, deve confrontarsi con la crescente paranoia del marito e la ribellione del loro figlio, Dioniso. La situazione si complica ulteriormente con Poseidone, più interessato al suo lusso e alle feste che al destino dei mortali.

Ma è proprio tra gli umani che si cela la chiave per sconfiggere gli dei. Personaggi come Riddy, Orfeo, Caneus e Ari emergono come eroi improbabili, destinati a ribaltare l’ordine divino e a riscrivere la storia stessa. Ognuno di loro porta con sé un bagaglio unico e un ruolo cruciale nella lotta contro il potere divino.

Il cast di Kaos è stellare, con attori del calibro di Jeff Goldblum nei panni di Zeus, Janet McTeer nel ruolo di Era e Cliff Curtis interprete di Poseidone. L’eclettica lista continua con talenti come Daniel Lawrence Taylor, Killian Scott, Billie Piper, Nabhaan Rizwan e molti altri, ciascuno portando vita e profondità ai loro rispettivi personaggi.

Con l’arrivo su Netflix previsto per l’estate del 2024, Kaos si prepara a intrattenere e affascinare gli spettatori di tutto il mondo attraverso un viaggio indimenticabile tra mito e modernità, offrendo una nuova prospettiva su racconti epici che tutti conosciamo.