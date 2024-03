Truffa phishing online, il conto SVUOTATO da questo messaggio

Più utenti sono cascati ancora una volta nella rete di un messaggio truffa che sta girando tramite e-mail in Italia in questi giorni. Purtroppo è capitato ancora: il testo ha fatto credere alle persone di essere al cospetto di una bella ragazza da conoscere su un sito di incontri.

Con questa truffa rischiano anche i più esperti: ecco il testo da evitare assolutamente

Questo in basso è il messaggio al quale non bisogna dare alcun tipo di seguito. Come si può notare è scritto in italiano anche se con qualche frase abbastanza discutibile:

“Ciao, mi chiamo Nylah, sono una bellezza moderna moderatamente emancipata.

La mia vita con mio marito è diventata noiosa e banale. Voglio qualcosa di piccante e insolito in termini sessuali.

Il fatto stesso di fare sesso con uno sconosciuto crea già un urgente bisogno di orgasmo. Voglio invitarti ad alcuni bei appuntamenti.

Mi piaci, ma ho bisogno di sapere della tua approvazione! Pussy_Nylah305 è il mio profilo di appuntamenti.

Una volta completata la registrazione, inviami un’e-mail immediatamente.”

Il messaggio è molto breve ma sembra voler far capire fin da subito qual è l’obiettivo: concedere all’utente l’opportunità di conoscere una bella donna. Sembra effettivamente essere la pubblicità di un sito di incontri ma non è altro che un inganno bello e buono.

Questa truffa vuole in ogni modo far cliccare l’utente su un link contenuto nella mail, così da ricondurlo ad un form da compilare. Questo dovrebbe essere utile per l’iscrizione al sito di incontri, dove il malcapitato andrebbe a conoscere la ragazza del messaggio.

In realtà non esiste alcun sito di incontri: il form che viene proposto per essere compilato con i dati personali dell’utente, serve solo a rubargli le generalità. Con queste verranno fatte identità fittizie per inoltrare altre truffe in giro per l’Italia e per il mondo.