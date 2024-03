Le cuffie Logitech G435 sono la soluzione ideale per le vostre esigenze di gaming. Infatti sono state progettate per offrire la massima libertà di gioco su diverse piattaforme. Grazie alla loro connettività wireless LIGHTSPEED e il Bluetooth a bassa latenza, è possibile collegarle senza problemi a PC, smartphone, Nintendo Switch e dispositivi PlayStation, eliminando l’ingombro dei cavi e offrendo la libertà di muoversi senza restrizioni durante le vostre sessioni di gioco.

Le cuffia G435, con un peso incredibilmente leggero di soli 165 grammi, sono state progettate per offrire il massimo comfort per tutto il tempo di utilizzo. I cuscinetti auricolari in memory foam e le dimensioni adatte alle teste più piccole le rendono ideali per gli appassionati di tutte le età, per un’esperienza di gioco sempre confortevole e senza affaticamento anche dopo ore di utilizzo continuo e senza interruzioni.

Cuffie Logitech: un’immersione totale nel mondo del gaming

Le cuffie Logitech G435 consentono quindi di godervi appieno un’esperienza audio eccezionale grazie ai potenti driver da 40 mm, che offrono un suono ad alte prestazioni e perfettamente bilanciato. La compatibilità con Dolby Atmos e Windows Sonic consente di immergeresi completamente nel mondo virtuale dei videogiochi. Garantendo un suono surround coinvolgente e realistico che vi farà sentire al centro dell’azione e partecipare attivamente in prima persona alle vostre avventure virtuali.

Grazie ai doppi microfoni beamforming integrati, le cuffie G435 assicurano una qualità vocale impeccabile eliminando i rumori di fondo indesiderati e garantendo una chiara trasmissione della voce. Potete così dire finalmente addio al fastidioso braccio del microfono che può ostacolare i i vostri movimenti durante il gioco. Per comunicare con tutti i vostri compagni di squadra in modo chiaro e senza interferenze.

Sostenibilità al centro dell’attenzione

Ma non è tutto, le cuffie Logitech G435 dimostrano anche un certo impegno per l’ambiente, in quanto utilizzano almeno il 22% di plastica riciclata post-consumo e optano sempre per un imballaggio proveniente da foreste certificate FSC. Questo dispositivo presenta la certificazione CarbonNeutral, qualifica che garantisce un’impronta di carbonio ridotta al minimo. In questo modo, con ogni acquisto, contribuirete anche a finanziare attività di compensazione del carbonio certificate di alta qualità, riducendo l’impatto ambientale complessivo del prodotto.

Nella confezione delle cuffie troverete tutto ciò di cui avete bisogno per iniziare subito a godervi la vostra esperienza di gioco senza limiti. Oltre alle cuffia con microfono G435, troverete anche il ricevitore USB-A wireless LIGHTSPEED, un cavo di ricarica da USB-C a USB-A e il manuale d’uso per l’utente. Il tutto per garantendo un’esperienza di gioco senza interruzioni fin dal primo momento.

Acquistabili al prezzo di 44.49 euro su Amazon, non perdere questa incredibile opportunità di risparmio!