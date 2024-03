La serie televisiva “Resident Alien” ha recentemente fatto il suo ingresso nella top 10 dei programmi più visti su Netflix, dopo il suo debutto lo scorso 1 marzo. Resident Alien, composta da 10 episodi, ha avuto un ingresso decisamente trionfale sulla piattaforma di streaming. Il caloroso benvenuto ricevuto conferma il già notevole impatto dello spettacolo sul pubblico mondiale. La serie ha come protagonista Alan Tudyk e ha fatto il suo ingresso nel panorama televisivo italiano nel 2021 sul canale Rai 4.

Resident Alien trae ispirazione dall’omonimo fumetto creato da Peter Hogan e Steve Parkhouse, e narra le avventure di un alieno inviato sulla Terra con l’intento di distruggerla. Nonostante il suo piano iniziale, il protagonista, che ha assunto l’identità di un medico, si trova ad affrontare una serie di dilemmi morali inaspettati.

Arriva la seconda stagione su Netflix?

Fin dal suo debutto, la serie è stata particolarmente acclamata dalla critica. L’interpretazione brillante di Alan Tudyk e una scrittura umoristica vivace hanno garantito il successo di Resident Alien, tanto da assicurargli un futuro oltre la sua prima stagione.

La seconda stagione di Resident Alien, infatti, è già stata prodotta ed è stata trasmessa negli Stati Uniti nell’estate del 2022. In Italia, è stata distribuita, come la prima stagione, da Rai 4 nell’autunno dello stesso anno e potrebbe presto approdare anche su Netflix. Molti ipotizzano che la nuova stagione potrebbe essere rilasciata sulla piattaforma di streaming probabilmente nel corso del 2025. Ma le novità non finiscono qui.

La serie ideata da Chris Sheridan ha già una terza stagione, attualmente in onda negli Stati Uniti sul canale via cavo Syfy. Nel nostro Paese invece, la nuova stagione è ancora totalmente inedita. Quanto alla possibilità di una quarta stagione, questa rimane incerta. Non è possibile fare delle previsioni specifiche considerando che i rinnovi precedenti della serie non hanno seguito uno schema preciso. Nonostante ciò, non è escluso che una decisione sulla sua continuazione potrebbe essere presa dopo la conclusione della terza stagione, prevista in America per il prossimo 3 aprile. Bisogna dunque attendere per scoprire quale sarà il futuro della serie. Nel frattempo, la prima stagione di Resident Alien attende tutti i curiosi e gli appassionati su Netflix.