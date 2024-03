Truffa phishing con messaggio, scomparsi i soldi degli utenti

Anche oggi si parla di una truffa pericolosissima che avrebbe colto di sorpresa svariate persone in Italia. Purtroppo molte di queste hanno perso soldi e dati personali, senza sapere che si trattava di un inganno.

In basso potete trovare delle informazioni con il messaggio che è stato appositamente incollato, ovviamente estromettendo il link pericoloso.

Il nuovo messaggio che fa scomparire i soldi degli utenti: ecco la truffa in mail

“Mi chiamo Delores, vorrei cogliere l’occasione per conoscerti.

Sono una ragazza sexy, gentile e aperta che sogna di incontrare un uomo positivo capace di compiere buone azioni.

Nella vita non ci sono abbastanza flirt, attenzioni e sesso. Ecco perché voglio davvero colmare questa lacuna nella mia vita.

Sono sicuro che puoi aiutarmi a ricominciare la mia vita. Spero che questo non ti spaventi e mostri interesse per me, puoi visitare il mio profilo.

Usa il mio nickname nella ricerca Babie-Delores4, non dimenticare di registrarti, poiché gli ospiti non possono navigare attraverso gli account di altre persone.

Dopo la registrazione, ci incontriamo in una chat e comunichiamo online.”

Questo è il primo messaggio che avrebbe colto di sorpresa numerosi utenti che hanno perso dati personali dell’iscrizione al sito dove speravano di incontrare la sopracitata Dolores. In realtà non esiste alcun sito di incontri verificato con dei profili del genere iscritti, ma è solo uno specchietto per le allodole.

La mail in questione, corredata da un’immagine inequivocabile della presunta Dolores, mira a fare iscrivere le persone compilando un form. Lo scopo è ottenere i dati personali e spesso anche quelli delle carte di credito.

Basta dare un’occhiata all’indirizzo e-mail per capire subito che si tratta di una truffa in quanto dopo la “@” ci sono delle lettere messe a caso e non il nome del sito di incontri. Per fare un esempio ci dà un sito del genere molto famoso, quando arriva una mail da parte di Tinder, l’indirizzo culmina con “@tinder.com“.