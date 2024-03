Microsoft Office: entro il 2024 arrivano le licenze a vita

Microsoft ha recentemente annunciato una mossa a sorpresa che promette di portare gioia a molti utenti Windows. L’azienda ha dichiarato la sua intenzione di sviluppare due nuove versioni di Office con licenza perpetua. Questo annuncio è stato accolto con interesse e attenzione da parte degli utilizzatori. La prima di queste nuove edizioni, battezzata “Office Long-Term Servicing Channel (LTSC) 2024”, è stata progettata per situazioni particolari o settori specifici che richiedono stabilità e continuità nel tempo. Ad esempio, può essere utile con dispositivi regolamentati che non possono essere facilmente aggiornati o macchine che operano in ambienti critici senza connessione a Internet.

Le licenze perpetue di Office

Questa versione sarà disponibile in diverse edizioni, tra cui Professional Plus, Standard ed Embedded, offrendo anche la possibilità di acquistare singolarmente le applicazioni desiderate. Nonostante l’incremento dei prezzi, previsto intorno al 10% rispetto alla precedente edizione del 2019, l’esclusione di Publisher dalla suite potrebbe rappresentare un incentivo per molti potenziali acquirenti, soprattutto considerando l’attuale inflazione che ha inciso sui costi.

Va notato che Office LTSC 2024 non è pensato per coloro che preferiscono soluzioni senza servizi cloud associati, come ha chiarito TJ Devine, senior director del marketing di prodotto per Microsoft 365. Il senior director ha sottolineato che il futuro del lavoro in un mondo alimentato dall’AI è nel cloud.

Office 2024 LTSC riceverà un supporto esteso di cinque anni, dimostrando l’impegno di Microsoft nell’assicurare la sicurezza e la stabilità del software nel tempo. L’anteprima della versione sarà disponibile il prossimo mese, con la vendita ufficiale che seguirà più avanti nel corso dell’anno.

Il secondo prodotto annunciato, Office 2024, rappresenta un’edizione aggiornata del pacchetto di produttività on–premises, con un modello di pagamento unico per un uso a tempo indeterminato. A differenza dell’LTSC, il prezzo di questa versione non subirà aumenti e verrà resa disponibile anche per macOS. Maggiori dettagli sulle nuove funzionalità verranno rilevate in prossimità del rilascio generale del prodotto.

Microsoft ha anche promesso di fornire ulteriori informazioni sulle prossime versioni on-premises di Visio e Project nei mesi a venire. Queste dichiarazioni ribadiscono l’impegno dell’azienda per il futuro del software, soprattutto per quanto riguarda Office LTSC. Questi annunci rappresentano un chiaro segnale dell’attenzione che Microsoft dedica alle esigenze dei propri utenti garantendo soluzioni a lungo termine.