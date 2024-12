Nel mondo della tecnologia, dove si parla sempre di più di Intelligenza Artificiale Generale (AGI), Apple sta prendendo una strada un po’ diversa. John Giannandrea, il responsabile della strategia sull’intelligenza artificiale dell’azienda, ha recentemente espresso forti dubbi sulla possibilità di raggiungere davvero l’AGI, definendo la ricerca in questo campo “irrealistica e quasi frivola”. Queste parole sembrano in contrasto con quelle di altri big della tecnologia, come Google e OpenAI, che stanno puntando molto sull’AGI e su modelli linguistici sempre più avanzati, visti come passi decisivi per arrivare a un’intelligenza artificiale che emuli quella umana.

La visione pragmatica di Apple sull’AGI

Giannandrea, che ha lavorato per anni in Google, ha spiegato che i ricercatori più seri del settore sono consapevoli che ci sono ancora tanti problemi da risolvere. Insomma, non è così facile come sembra: non basta ingrandire le tecnologie esistenti per arrivare a un’AGI. La posizione di Apple, quindi, è più cauta e realista, come è nel suo stile. L’azienda non sta inseguendo l’idea di creare una mente artificiale simile a quella umana, ma si concentra su applicazioni più concrete che migliorano l’esperienza quotidiana degli utenti.

Un esempio di questo approccio è il sistema Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale integrata nei dispositivi Apple che aiuta con funzionalità come il miglioramento della scrittura, la gestione delle notifiche e la modifica delle immagini. Tutto molto pratico e utile per l’utente, ma senza promesse futuristiche. In più, l’approccio di Apple si riflette nella sua filosofia “Calm Tech“, che mira a rendere la tecnologia più semplice, discreta e rispettosa della privacy, evitando cambiamenti radicali nella vita quotidiana.

Quindi, mentre altri puntano a una vera e propria rivoluzione con l’AGI, Apple preferisce restare ancorata alla realtà, sviluppando soluzioni pratiche e intuitive per migliorare i suoi prodotti. Che questa sia una strategia vincente lo dirà solo il tempo, ma sicuramente è un approccio che continua a rispecchiare la visione che Apple ha sempre avuto nel mettere l’esperienza dell’utente al centro.