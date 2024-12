La terza generazione del Rode Wireless-GO segna un passo avanti molto importante nell’innovazione dei microfoni wireless. Questo nuovo modello offre la capacità di registrare fino a 40 ore di audio in formato 32-bit float. Ma introduce anche l’algoritmo GainAssist, progettato per regolare automaticamente i livelli sonori. Questa tecnologia punta a ridurre drasticamente la necessità di interventi in post-produzione, rendendo le registrazioni già pronte all’uso. Però, consapevole che nessun sistema è perfetto, Rode ha inserito una nuova funzione di sicurezza. Ovvero, il microfono registra contemporaneamente una seconda traccia audio non elaborata, una risorsa utile per risolvere eventuali problemi.

Rode Wireless GO: un design versatile e una compatibilità universale

Rispetto alla versione precedente, la portata del segnale è stata migliorata. Raggiungendo fino a 260 metri in condizioni ottimali, contro i 200m del modello precedente. Però è possibile trovare un suo punto debole nella custodia di ricarica, venduta separatamente al prezzo di circa 90 dollari. Al momento, questo accessorio non è disponibile in Italia. Infatti limita l’autonomia complessiva del microfono a sette ore senza l’ausilio della custodia.

Il nuovo Rode Wireless GO combina prestazioni elevate con un design compatto e funzionale. Il kit include un ricevitore con schermo LCD e memoria integrata, due trasmettitori dotati di microfoni a condensatore. Ma soprattutto una connettività a 2,4GHz con crittografia a 128-bit, che garantisce sicurezza e stabilità nella trasmissione. In più, accessori come cavi USB-C, TRS e protezioni antivento completano il pacchetto.

La compatibilità del dispositivo è un altro punto di forza. Esso infatti può essere utilizzato con fotocamere, smartphone e PC. Per chi lavora con più dispositivi Rode, come il Rodecaster Pro II, il microfono si integra perfettamente con tutti i prodotti del brand, ampliando ulteriormente le sue possibilità di utilizzo. Disponibile in numerose varianti di colore e venduto a un prezzo di 319€ il Wireless GO di terza generazione si propone come una soluzione ideale per content creator e professionisti alla ricerca di qualità, praticità e flessibilità.