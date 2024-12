Il OnePlus Pad, tablet di punta dell’azienda, si prepara a fare un passo avanti importanto con l’introduzione della OxygenOS 15, basata su Android 15. L’aggiornamento, già in distribuzione in India, è pronto a raggiungere presto l’Europa e gli altri mercati in cui il dispositivo è stato commercializzato. Questo rilascio segue un approccio graduale, tipico di aggiornamenti di tale portata. Ma coinvolge, almeno per la sua fase iniziale, un numero limitato di utenti.

OnePlus: tante novità in arrivo

OnePlus, infatti, adotta una strategia di lancio “a fasi”. Così da poter monitorare eventuali problemi. Se non si registrano criticità, la diffusione si estenderà poi in maniera sempre più rapida, fino ad includere un maggior numero di device. In questo caso, l’aggiornamento promette di raggiungere anche gli italiani nel giro di pochi giorni. Questo processo garantisce una maggiore stabilità e un’esperienza ottimale per tutti.

L’OxygenOS 15 porta con sé numerosi miglioramenti, a partire da funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale. Tra queste emergono’ AI Detail Boost, che migliora la nitidezza delle immagini. Ma anche l’ AI-Reflection Eraser, utile per eliminare riflessi indesiderati. L’interfaccia grafica è stata stilizzata. In modo da offrire un design più uniforme, oltre alla possibilità di personalizzare la schermata di blocco e la Home con nuove opzioni creative.

Le funzionalità avanzate proseguono con i Live Alerts. Quest’ ultimo sono dotati di un’interazione più fluida e di un sistema grafico aggiornato, e nuove gesture per la gestione delle finestre flottanti. L’aggiornamento porta anche innovazioni utili per la batteria. Infatti, è stata introdotta un’opzione che limita la carica all’80% per preservarne la longevità.

Anche la privacy beneficia di miglioramenti importanti. In particolare grazie alla riorganizzazione di Private Safe e alla nuova scorciatoia per accedere rapidamente alle app nascoste. Infine, i widget sono stati migliorati e resi più flessibili. Mentre sono stati aggiunti nuovi stili per la schermata di blocco e nuovi sfondi esclusivi per rendere il dispositivo ancora più unico.