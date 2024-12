TikTok chiede il ritardo del ban USA previsto per il 19 gennaio

In ogni modo l’azienda che controlla il celebre social network TikTok sta provando ad evitare i provvedimenti che il governo USA sta per prendere. ByteDance, vuole evitare il ban previsto per il 19 gennaio 2025 negli Stati Uniti. In virtù di tutto ciò, ha chiesto alla Corte d’Appello di sospendere temporaneamente la legge. Questa obbliga la vendita delle operazioni statunitensi di TikTok o la chiusura completa del servizio.

I rischi di un blocco sono ora concreti per TikTok

ByteDance ha sottolineato come l’attuazione della legge potrebbe causare danni significativi, sia economici che sociali. I principali rischi includono:

Perdita di valore : TikTok potrebbe subire un danno irreparabile, compromettendo il valore dell’app e degli investimenti;

: TikTok potrebbe subire un danno irreparabile, compromettendo il valore dell’app e degli investimenti; Conseguenze per le aziende : molte attività che usano TikTok come strumento per il business potrebbero risentirne;

: molte attività che usano TikTok come strumento per il business potrebbero risentirne; Interruzione dei servizi: con oltre 170 milioni di utenti mensili solo negli Stati Uniti, il blocco influirebbe sull’operatività globale dell’app.

L’azienda ha anche messo in guardia contro i rischi di questa legge, che potrebbe stabilire un precedente pericoloso. Consentirebbe al governo americano di vietare altre app straniere, sollevando dubbi sulla neutralità delle decisioni legate alla sicurezza dei dati.

La strategia di ByteDance è chiara

L’azienda sta puntando su due strade: ottenere una pausa temporanea dalla Corte e sperare in un cambio di approccio con l’arrivo della nuova amministrazione presidenziale. Trump, che presto tornerà alla Casa Bianca, aveva espresso il desiderio di “salvare” TikTok in passato, dando a ByteDance un margine di ottimismo.

La legge è stata confermata proprio durante gli ultimi giorni dai giudici federali. Nel frattempo però ByteDance spera che la Corte Suprema possa rivedere la questione, offrendo dunque più tempo per trovare una soluzione.

Nel caso in cui il ban dovesse essere confermato ulteriormente, TikTok potrebbe essere costretta a chiudere negli Stati Uniti. Questo genererebbe un impatto che si farebbe sentire anche a livello globale. Per ora, la situazione resta incerta, ma il destino di TikTok sarà probabilmente deciso nei prossimi mesi.