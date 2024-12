TikTok si trova al centro di una nuova disputa legale negli Stati Uniti. Il destino dell’app, al momento, è ancora incerto. La piattaforma risulta in un precario equilibrio. Tra le preoccupazioni sulla sicurezza nazionale e i diritti costituzionali. La controversia ruota attorno a una legge che entrerà in vigore il 19 gennaio 2025. Tale normativa chiede a provider di servizi internet e agli app store di bloccare TikTok. Ciò a meno che la società madre, ByteDance, non ceda il controllo dell’applicazione.

TikTok: cosa accade negli Stati Uniti?

Il governo statunitense ritiene che la piattaforma di ByteDance rappresenti un pericolo. Le accuse riguardano la diffusione di dati degli utenti. Sembrerebbe che tali informazioni vengono riportate al governo cinese. Un’accusa da sempre negata dalla società.

A tal proposito, TikTok ha ha avviato una serie di ricorsi legali. Inoltre, di recente è stata presentata una richiesta di ingiunzione d’emergenza presso il tribunale federale. TikTok argomenta che la legge è incostituzionale. Inoltre, la piattaforma ha messo in evidenza le enormi perdite economiche che un eventuale ban potrebbe causare. Ciò sia per le piccole imprese che dipendono dall’app per la loro visibilità, sia per i creator, che rischiano di perdere ingenti entrate.

Tale disputa, però, non è solo una questione legale o economica. Rappresenta anche le crescenti tensioni geopolitiche. Quest’ultime coinvolgono soprattutto Stati Uniti e Cina. La battaglia per il controllo tecnologico è ormai un campo di scontro centrale nelle relazioni internazionali. Con implicazioni strategiche che vanno ben oltre i confini del cyberspazio.

Inoltre, il contesto politico rende la situazione ancora più intricata. La legge dovrebbe entrare in vigore il giorno prima dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Il neoeletto presidente, in passato, ha promesso di intervenire per “salvare” TikTok. Il tempismo riguardo tale situazione alimenta ulteriori speculazioni su possibili decisioni future. Oltre che sull’influenza della politica nella gestione della controversia.