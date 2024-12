Uno dei prodotti più venduti degli ultimi anni è sicuramente la friggitrice ad aria, piccolo elettrodomestico che ha fatto la comparsa nelle cucine di milioni di persone in tutto il mondo, ed anche Amazon ha deciso di scontare uno dei modelli più richiesti dal pubblico.

Il prodotto di cui vi parliamo oggi è la friggitrice ad aria di casa Tristar, con capacità complessiva di 10 litri, da notare essere più grande del normale, con addirittura la presenza di due ripiani e la possibilità di impilare il cibo per la cottura a livelli differenti (ma alla stessa temperatura). E’ da notare non essere un modello dual, ovvero le cui temperature possono variare tra i suddetti ripiani, ma restano sempre esattamente le stesse.

Friggitrice ad aria: che sconto su Amazon

Acquistare una friggitrice ad aria è una procedura tutt’altro che particolarmente costosa, anche grazie alle promozioni che Amazon periodicamente decide di attivare e mettere a disposizione del consumatore. Il modello in oggetto può essere acquistato con un esborso finale di soli 69,99 euro, approfittando della riduzione di quasi 50 euro che è stata originariamente applicata sul valore iniziale di listino. Effettuate l’ordine qui.

La potenza massima è di 1800W, quantitativo più che sufficiente per cuocere la maggior parte dei cibi, sono presenti 10 programmi di cottura preimpostati tra cui gli utenti possono effettivamente scegliere, così da regolarsi in autonomia in base alle proprie necessità. Il prodotto viene commercializzato solamente nella colorazione nera, con rivestimento lucido su tutta la superficie (attenzione che cattura abbastanza le impronte), inframezzato dalla presenza di una comoda maniglia anteriore in alluminio, che crea contrasto con tutto il resto. Le sue dimensioni sono di 36 x 36 x 43 centimetri, perfetta per venire posizionata ovunque si desideri, anche in case moderne.