Nintendo Switch 2: trapela il possibile design dal trailer di un accessorio

Proprio in quest’ultimo periodo sono spuntati nuovi rumor e dettagli in merito al possibile design e al periodo di lancio della prossima Nintendo Switch 2. Con il modello OLED che è ancora altamente desiderato dal pubblico, imperversano ormai settimanalmente nuove notizie sulla prossima versione della console mobile più amata. Per la presentazione ufficiale il periodo sembra ormai fissato ma in queste ore sono arrivati ulteriori dettagli per quanto concerne l’estetica del prodotto.

Nintendo Switch 2: le immagini mostrano un design familiare ma rivisitato

Uno dei rumor più recenti riguarda un’immagine proveniente dal trailer di un accessorio, il ZenGrip 2 di Satisfye. Il video, pubblicato brevemente online e poi rimosso, mostrava una console che potrebbe essere proprio la Nintendo Switch 2. Anche se il trailer è stato eliminato, alcuni utenti sono riusciti a catturare degli screenshot dell’immagine, che ora circolano sul web.

È difficile avere una visione chiara delle immagini, in quanto sono leggermente sfocate. Tra le differenze che si riescono a carpire ci sarebbero una forma leggermente più arrotondata e alcune modifiche marginali. Tuttavia, l’aspetto familiare ha sollevato dubbi: potrebbe trattarsi di un prototipo basato sui precedenti leak o di un’interpretazione realizzata da Satisfye.

Lancio e presentazione: cosa dicono i rumor su Nintendo Switch 2

Le ultime discrezione trapelate sul web suggeriscono una presentazione ormai prossima: si parla di un periodo compreso tra gennaio e febbraio 2025. La Nintendo Switch 2 arriverebbe però sul mercato dopo qualche mese, più precisamente a giugno.

Nel caso in cui dovesse verificarsi questo programma, ci sarebbe un leggero ritardo rispetto a quanto previsto inizialmente. Qualcuno parlava di un’uscita della console già ad aprile. Dovrebbe esserci inoltre un evento dedicato per la gioia degli utenti.

Al momento tutte quelle che sono spuntate sul web risultano indiscrezioni, e pertanto vanno prese con i piedi di piombo. Potrebbero infatti esserci dei cambiamenti in corso d’opera e anche qualche novità dell’ultimo momento, come accade in genere. Ovviamente l’ansia dei fan sale e con notizie del genere non può fare altro che continuare a fomentarsi.