Truffa con un messaggio apparentemente veritiero: così scompaiono i soldi dal conto

Questa volta è successo di nuovo e con un messaggio ancora più pungente: gli utenti hanno subito una nuova truffa. Nelle chat e all’interno delle caselle e-mail sta girando un messaggio che sembrerebbe appartenere a Shein ma non è così.

La nuova truffa punge gli utenti con un messaggio: eccolo qui

Chi non ha mai ricevuto un messaggio del genere, deve stare attento in quanto potrebbe accadere da un momento all’altro. Secondo quanto riportato infatti la nuova truffa che sta girando in questi giorni avrebbe preso in prestito il nome di un colosso e-commerce del calibro di Shein. Gli utenti, che sanno delle tante campagne promozionali dell’azienda, potrebbero cascarci, credendo tra l’altro di aver vinto una “Mistery Box“.

“RICEVI UNO GRATIS

SHEIN MYSTERY BOX!

Caro Shein Shopper,,

Caro Shein Shopper,, Noi di Shein apprezziamo la tua opinione e ci piacerebbe conoscere la tua ultima esperienza di acquisto con noi. Come ringraziamento per il tuo tempo, ti offriamo un’opportunità unica di ottenerne uno en Shein Mystery Box!

Partecipare Per Vincere

Perché una scatola misteriosa di Shein?

Sorpresa: Pieno di una selezione dei nostri prodotti più recenti e più popolari, tutti accuratamente selezionati per darti una fantastica sorpresa.

Prodotti esclusivi: Scopri articoli e notizie esclusivi che non troverai da nessun’altra parte.

Regalo perfetto:Un modo perfetto per regalare te stesso o qualcuno di speciale.

Grazie per essere un prezioso cliente Shein.

Sinceramente,,

SHEIN TEAM

Ci auguriamo che apprezzerai la ricezione di questo messaggio. Se preferisci non ricevere ulteriori email in futuro, puoi farlo clicca qui per annullare l’iscrizione“.

Di fronte a messaggi di questo genere serve sempre dare un’occhiata ad alcuni aspetti. Il primo è ovviamente il testo, che in questo caso presenta diverse imperfezioni sia a livello grammaticale che strutturale. L’altro aspetto fondamentale è l’indirizzo e-mail mittente che non culmina con i domini delle aziende.