Amazon PROMO: Polaroid Now Gen 2 fotocamera istantanea in SCONTO

La fotografia istantanea è un’arte che si distingue dalla digitale per diversi ed evidenti motivi. Mentre quest’ultima consente di scattare centinaia centinaia di foto e di selezionare poi le migliori da conservare, la fotografia istantanea cattura il momento per quello che è, senza fronzoli e senza il “Non mi piace come sto, facciamone un’altra”. Avete mai provato una di queste fotocamere? Siete curiosi? Potreste acquistare la fotocamera Polaroid Now Gen 2 su Amazon in sconto in occasione della Festa di Primavera a 94,00€.

Con la fotocamera istantanea Polaroid Now Gen 2 potrete catturare e conservare i momenti speciali per sempre, toccarli, appenderli, attaccarli allo specchio, fare qualsiasi cosa. Basta un clic e l’immagine si materializza sotto i vostri occhi, regalandovi un senso di attesa e di emozione per il risultato finale. Tutta un’altra storia.

Polaroid Now: non una vecchia fotocamera istantanea

La nuova generazione della fotocamera istantanea Polaroid Now è stata migliorata e resa ancora più sostenibile grazie al 40% di materiali riciclati utilizzati nella sua costruzione e alla batteria al litio interna ricaricabile tramite USB-C. Tale aspetto non rende solo la fotografia più eco-sostenibile, ma permette anche una maggiore comodità di ricarica. Le Polaroid, fino a poco tempo fa, funzionavano infatti con le classiche pile che si scaricavano proprio quando era il momento di scattare. Attenzione: alcuni modelli sono ancora alimentati in questo modo, fate attenzione se doveste cercare un’alternativa.

Una delle caratteristiche della Polaroid Now è la possibilità di sperimentare tramite la doppia esposizione, con cui è possibile creare immagini uniche combinando due momenti diversi in una sola foto. La fotocamera è dotata anche di timer automatico e di un flash preciso che assicura che ogni scatto sia perfettamente illuminato. Per chi ha avuto una vecchia versione, magari vintage anni ’80, scoprirà anche che è molto diversa per quanto riguarda il peso: non è un mattone. La Polaroid Now è compatibile sia con pellicole i-Type che con le 600, che potete sempre acquistare con Amazon in diversi colori (bianco e nero, a colori e con cornici differenti). Ah, una curiosità che in pochi conoscono: scuotere la foto dopo la stampa non serve a nulla, state attenti alla luce intensa sulla pellicola piuttosto.