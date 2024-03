E se vi dicessimo che il futuro dei trasporti è automatico ? Ovviamente la domanda lascia spazio a tantissime risposte possibili ma nel dettaglio Zoox, azienda di proprietà Amazon sta cercando di dare la propria risposta con i propri veicoli autonomi messi in funzione in svariate città come Foster City, in California e a Las Vegas, in Nevada, usando veicoli specializzati per il trasporto di persone.

Nel dettaglio queste vetture assomigliano molto alle Cruise Origin, sfruttando un abitacolo dotato di tantissimi sensori e telecamere tra cui anche le LiDAR, la medesima tipologia presente su iPhone che gli consente di capire precisamente le distanze.

Nuovi test e passi in avanti

La società sta portando avanti i propri test e ora sta migliorando questi ultimi a Las Vegas, nella città infatti in passato i robotaxi potevano spostarsi per un percorso di appena un miglio, distanza che ora invece è stata ampliata a 5 miglia, la società ha sottolineato come i Taxi ora dovranno affrontare strade più complesse e articolate contando anche su una velocità di punta maggiore, passano infatti dalle precedenti 35 miglia orarie (56 km/h) alle 45 miglia orarie (72 km/h).

L’ampliamento sarà necessario a Zoox per migliorare i propri dati e di conseguenza affinare la guida autonoma dei propri veicoli, l’aumento della velocità è tra l’altro stato reso disponibile anche a Foster, questo grazie ad un miglioramento delle prestazioni hardware e anche dell’IA installata a bordo delle vetture.

Come se non bastasse questi miglioramenti hanno sbloccato anche la possibilità ai Taxi di circolare la notte e con uno stato meteo di pioggia leggera, un ampliamento delle condizioni lavorative che gioverà ai dati raccolti da Zoox.

La società è fiduciosa e punta ovviamente ad un lancio commerciale, al momento infatti i Taxi sono disponibili solo per i dipendenti dell’azienda, il lancio pubblico avverrà in futuro una volta che i test saranno completamente portati a termini e sicuri al 100%.