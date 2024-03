Se siete alla ricerca di un set di pentole completo che garantisca versatilità e qualità, il set di pentole Lagostina Ingenio Essential Plus, disponibile su Amazon ad un PREZZO BOMBA, è la soluzione perfetta per voi. Con un design intelligente e materiali di alta qualità, grazie a queste pentole avrete la possibilità di preparare tantissimi piatti gustosi, con facilità e praticità.

Il set Ingenio Essential Plus include tutto il necessario per preparare una grande varietà di piatti deliziosi. Con due casseruole fonde, due padelle, un wok, un tegame e una serie di coperchi, avrete a disposizione tutto ciò che vi occorre per ogni ricetta.

Set pentole Lagostina: qualità senza compromessi

Realizzato in alluminio resistente con un rivestimento antiaderente di alta qualità, il set Lagostina garantisce prestazioni eccellenti e una durata eccezionale. Il rivestimento antiaderente è perfetto per resistere all’uso di utensili metallici ed è estremamente facile da pulire. In più, è assolutamente privo di sostanze nocive come PFOA, cadmio e piombo. Sostanza che è possibile trovare in altri prodotti di scarsa qualità. Il tutto per garantire la massima sicurezza per voi e la vostra famiglia.

Tra le principali caratteristiche del set Ingenio vi è il manico removibile. Con un semplice click, è possibile rimuovere il manico e trasformare le pentole da strumenti di cottura a eleganti servizi da tavola. Questa particolare scelta di design intelligente non solo rende le pentole facili da usare, ma anche facili da conservare. Infatti, grazie alla loro capacità di impilamento, occupano poco spazio negli armadi e nei ripiani della cucina.

Indicatore di calore

Un’altra caratteristica innovativa da evidenziare è l’indicatore Thermosignal. Posizionato al centro delle padelle, questo indicatore cambia colore quando la padella ha raggiunto la temperatura ottimale per iniziare la cottura. In questo modo saprete esattamente quando i piatti saranno cotti a puntino, senza il rischio di bruciare o cuocere troppo.

Insomma, il set di pentole Lagostina Ingenio è un investimento indispensabile per ogni cucina. Con la sua combinazione di versatilità, qualità e praticità, vi aiuterà a preparare pasti deliziosi con facilità e soddisfazione. Non importa se siete principianti o chef esperti, questo set di pentole farà sicuramente la differenza nella vostra esperienza culinaria. Al costo di 179.90 euro su Amazon, il kit è disponibile ancora per poco ad prezzo super competitivo.