L’utilizzo dell’intelligenza artificiale (AI) nella redazione di articoli scientifici è un tema particolarmente dibattuto. In particolare, un recente incidente ha sollevato una serie di interrogativi su questo approccio, rivelando le sfide e i rischi associati ad un uso improprio dell’AI nell’ambito della ricerca scientifica.

Il caso in questione riguarda un articolo pubblicato dalla rinomata casa editrice Elsevier, redatto da un team di ricercatori delle Università di Geosciences di Pechino e Hangzhou Dianzi. L’articolo trattava delle prestazioni elettrochimiche delle batterie con anodo metallico al litio. Ma già la sua introduzione presentava un dettaglio “strano”. Si tratta di un curioso errore riscontrato nella frase “Certo, ecco una possibile introduzione per il tuo argomento”. Suddetta frase evidenzia un chiaro caso di copia–incolla da parte di un bot e che è stata poi dimenticata nel processo di editing.

L’AI utilizzata per redigere articoli

Questo episodio solleva domande significative sulla supervisione e la revisione dei testi scientifici. Se un errore così evidente è passato inosservato, quali altri problemi potrebbero esserci nell’articolo? La peer review, una pietra angolare della pubblicazione accademica, è stata condotta in modo appropriato?

Elsevier ha dichiarato che le proprie politiche consentono l’uso di strumenti AI, a condizione che venga dichiarato dagli autori. Attualmente, l’articolo è oggetto di esame da parte dell’editore, che si sta confrontando con il team editoriale e gli autori per chiarire la questione.

Le linee guida dell’editore sottolineano l’importanza della supervisione umana nell’uso dell’AI e la necessità di revisioni attente per garantire la correttezza e l’integrità dei risultati. Gli autori devono dichiarare esplicitamente l’uso di AI nei loro testi, e questa dichiarazione deve essere inclusa nel lavoro pubblicato.

Nonostante la bizzarria dell’incidente, esso mette in evidenza questioni cruciali riguardanti l’uso responsabile dell’AI nella ricerca scientifica. La reputazione e l’affidabilità della ricerca possono essere compromesse se non vengono rispettate le procedure e le normative stabilite. In un momento come questo in cui si sta attivamente lavorando allo sviluppo di regolamenti sull’AI, è essenziale che anche il mondo accademico si adoperi per stabilire linee guida chiare per garantire un rigoroso controllo, soprattutto nelle fasi di revisione.