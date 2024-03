Huawei Band 9, la tanto attesa nuova generazione del fitness tracker cinese, si prepara a fare il suo ingresso sul mercato mondiale, accompagnata dalla Nova 12 series e dagli auricolari FreeLace Pro 2. La notizia è stata confermata di recente dall’account Huawei Mobile su X, con la compagnia che anticipa il suo imminente arrivo. Mentre gli utenti sono in trepidante attesa, alcuni render della Band 9 sono già trapelati online, grazie al tempestivo lavoro di Roland Quandt di winfuture.de, che ha fornito un’anteprima dettagliata del dispositivo in tutte le sue colorazioni.

Secondo le informazioni fornite, Huawei Band 9 dovrebbe debuttare sul mercato nel mese di aprile. Si prevede che il nuovo fitness tracker non presenterà novità significative per quanto riguarda lo schermo e la batteria e condividerà molte caratteristiche con la sua versione precedente, sia sul fronte funzionale che tecnico.

Le specifiche tecniche della nuova serie Huawei

La scheda tecnica parziale del Band 9 rivela specifiche molto interessanti. Tra queste troviamo un display AMOLED touch da 1,47 pollici con una risoluzione di 368 x 194 pixel e una batteria da 180 mAh. Inoltre, il dispositivo sarà resistente all’acqua fino a 5 atmosfere e supporterà la connettività Wi–Fi oltre a quella Bluetooth. Sarà disponibile in diverse colorazioni, tra cui nero, blu, bianco, giallo e rosa.

Riguardo al prezzo, sembra che Huawei abbia deciso di mantenere per la Band 9 una politica tariffaria simile a quella adottata per il suo predecessore. Secondo le voci, il prezzo al lancio dovrebbe aggirarsi intorno ai 59 euro in Europa, con alcune variazioni a seconda delle imposte locali. Questo rappresenterebbe una conferma della volontà dell’azienda di mantenere la serie Band 9 accessibile al grande pubblico, mantenendo allo stesso tempo un rapporto qualità–prezzo competitivo.

Huawei Band 9 sembra pronto a conquistare il mercato con le sue caratteristiche migliorate e il suo design accattivante. Con la combinazione di funzionalità avanzate e il prezzo accessibile, il nuovo fitness tracker si preannuncia come una scelta attraente per gli utenti alla ricerca di un dispositivo affidabile per il monitoraggio delle attività fisiche e non solo. Resta solo da attendere il lancio ufficiale del dispositivo per scoprire se verranno rispettate tutte le aspettative suscitate da queste prime indiscrezioni.