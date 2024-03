La carta igienica Scottonelle è in assoluto uno dei must have di tutte le promozioni Amazon, uno dei prodotti più venduti e ricercati dal pubblico, di conseguenza anche durante la Festa delle Offerte di Primavera è possibile approfittare di una riduzione importantissima sul prezzo finale di vendita.

Il prodotto viene oggi commercializzato nella variante da 84 rotoli, suddivisa più che altro in 6 confezioni da 14 rotoli l’una, cosicché potrete eventualmente gestire la scorta in modo perfetto, senza ritrovarvi con un’unica grande confezione direttamente presso il vostro domicilio.

Scottonelle, la carta igienica è scontatissima su Amazon

Il prezzo del prodotto è di base decisamente elevato, considerate che comunque sono 84 rotoli, infatti raggiunge 70,99 euro. Una cifra che fortunatamente è stata ridotta da Amazon durante l’evento promozionale, sino a raggiungere il valore finale di soli 37,99 euro. Potete acquistare qui.

Come la stessa azienda produttrice ricorda, la carta igienica Scottonelle è realizzata appositamente per offrire all’utilizzatore finale il comfort ricercato, per questo risulta essere morbida, delicata e consistente sulla pelle, sfruttando appieno la trama trapuntata che rende la carta piacevole al tatto e decisamente morbida.

A differenza di altri modelli sul mercato, sulla sua superficie sono assenti profumazioni di alcun tipo, è ovviamente dermatologicamente testata e tutta la carta viene prodotta in Italia, con certificazione FSC, che sta a significare la provenienza da fonti gestite in maniera totalmente responsabile. Un piccolo appunto da non trascurare assolutamente, che dimostra quanto Scottonelle sia giustamente attenta all’ambiente e comunque alla gestione del possibile impatto ambientale.

Spedizione gestita in pochi giorni da Amazon, con consegna rapidissima diretta al vostro domicilio. Nell’eventualità in cui il prodotto non fosse di vostro gradimento, ricordiamo essere possibile restituirlo entro 30 giorni dalla ricezione presso il proprio domicilio.