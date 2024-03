Iliad Flash 200 e 150, le due offerte che battono Vodafone

Era inevitabile che il mondo della telefonia mobile fosse dominato nell’ultimo periodo da un gestore come Iliad. Effettivamente mettere a disposizione del pubblico promozioni mobili così interessanti non è una novità per il gestore. Le sue possibilità aumentano sempre di più per quanto riguarda l’acquisizione di nuovi utenti, soprattutto con la linea Flash. Stando a quanto riportato, un gran numero di persone sta decidendo di scegliere la prima o la seconda seconda, la Flash 150 o la Flash 200.

La seconda è stata ufficialmente rinnovata sebbene dovesse scadere a fine febbraio. La prima invece è arrivata subito dopo in qualità di spalla, una soluzione alternativa che cambia sotto diversi aspetti. Se la seconda infatti concede un numero maggiore di contenuti per quanto riguarda Internet e una connettività più rapida, la seconda costa meno.

Iliad, la Flash 200 e la Flash 150 spiegate nel dettaglio

La prima offerta che risalta all’occhio tramite il sito ufficiale di Iliad è sicuramente Flash 200. Al suo interno ci sono minuti e messaggi senza alcun limite verso tutti ma i fari sono puntati sui 200 giga disponibili in 5G. Il costo di attivazione è di 9,99 € una tantum e si può accedere anche all’offerta in fibra ottica con uno sconto di 5 € mensili.

Da ricordare inoltre che per usufruire del 5G, concesso da Iliad gratis con Flash 200, è necessario avere uno smartphone che lo supporti.

Coloro che non vogliono spendere 9,99 € al mese, possono tranquillamente optare per la nuova Flash 150. Con questa soluzione soluzione Iliad vuole mettere a disposizione del pubblico un’opportunità in più ma sempre molto vantaggiosa.

Al suo interno infatti si trovano minuti e messaggi illimitati verso ogni numerazione e 150 giga per la connessione dati in 4G. Il prezzo cambia: l’offerta costa solo 7,99 € al mese per sempre, dunque anche in questo caso senza mai cambiare. Il costo di attivazione è uguale a quello dell’offerta precedente, ovvero 9,99 € una tantum.