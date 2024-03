Rivoluzione nella ricarica dei veicoli elettrici: arrivano gli stalli da 500 kW

La corsa verso la creazione di soluzioni di ricarica più veloci ed efficienti per i veicoli elettrici ha fatto un importante passo avanti. Un passo determinato dall’introduzione degli stalli da 500 kW, presentati dalla startup newyorkese Gravity.

Questi stalli promettono di ridurre significativamente i tempi di ricarica, rendendo l’esperienza più simile a un tradizionale rifornimento di carburante.

Secondo quanto dichiarato dalla startup, presso il Gravity Charging Center è possibile aggiungere fino a 200 miglia di autonomia in soli cinque minuti di ricarica, rendendo i tempi di sosta per la ricarica dei veicoli elettrici notevolmente ridotti.

Questo risultato è reso possibile grazie alla potenza di erogazione di 500 kW degli stalli, consentendo una ricarica più rapida ed efficiente.

Massima velocità di ricarica dei veicoli elettrici

Anche se la maggior parte delle batterie dei veicoli elettrici non è in grado di ricevere una potenza di ricarica così elevata, la possibilità di erogarla garantisce che ogni batteria raggiunga la massima velocità di ricarica possibile.

Ciò ottimizza la curva di ricarica, consentendo alle batterie di accumulare energia più rapidamente nel loro intervallo di prestazioni ottimali, di solito compreso tra il 20% e l’80% della carica.

La tecnologia innovativa di Gravity ha attirato l’attenzione di importanti investitori, tra cui Google Ventures (GV), che ha recentemente finanziato la startup per sostenere la sua crescita. La facilità di installazione degli stalli di ricarica, insieme alla loro elevata potenza, li rende una soluzione attraente per proprietari di immobili e operatori di parcheggi interessati a implementare infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Espansione della rete di ricarica

Con la promessa di una crescita esponenziale della rete di ricarica, Gravity prevede di installare punti di ricarica ovunque in modo rapido e conveniente.

Il CEO di Gravity, Moshe Cohen, ha sottolineato che la società non prevede ostacoli significativi all’adozione della loro tecnologia. In più mira a superare il ritmo di crescita attuale dei Supercharger Tesla negli Stati Uniti.

L’introduzione degli stalli da 500 kW da parte di Gravity rappresenta un passo avanti significativo nella corsa verso una mobilità elettrica sempre più accessibile e conveniente. Con tempi di ricarica ridotti e una rete di ricarica in espansione, i veicoli elettrici potrebbero diventare sempre più competitivi rispetto a quelli a combustibile tradizionale.

In questo modo si accelera la transizione verso un futuro più sostenibile.