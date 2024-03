Linkedin: una nuova funzione che mai ti aspetteresti

Il social creato da Microsoft per chi cerca lavoro, LinkedIn, sta per introdurre una funzione a dir poco inaspettata. Un gioco potrebbe presto atterrare sulla piattaforma. Con già oltre un miliardo di utenti, il suo obiettivo è quello di aumentare il tempo trascorso su di esso, creando un’opzione di gioco ispirata al fenomeno virale di Wordle, che ha catturato l’attenzione di milioni di gamer in tutto il mondo.

I ricercatori di app hanno rivelato codici che suggeriscono l’intenzione di LinkedIn di introdurre giochi, con progetti che organizzano i punteggi degli utenti in base al loro luogo di lavoro, classificando anche le aziende in base a questi ultimi. In risposta a tali scoperte, un portavoce del social ha confermato che la piattaforma sta esplorando l’aggiunta delle funzionalità basati su puzzle per aggiungere un elemento di svago e favorire le conversazioni.

Linkedin: il ruolo di Microsoft dell’aggiunta del gioco

Questa aggiunta potrebbe sorprendere, considerando che Microsoft è un gigante nel settore del gaming grazie a piattaforme come Activision Blizzard, Xbox, e ZeniMax. La scelta di LinkedIn di diversificare l’esperienza degli utenti con il gaming potrebbe essere una strategia vincente, anche considerando quante persone sono attualmente alla ricerca di un lavoro o quante utilizzano semplicemente il social. Un attività per staccare la spina può spesso piacere. Il portavoce di LinkedIn ha rifiutato di specificare se e in che misura Microsoft sia coinvolta in questo progetto, quindi non si conosce chi sia esattamente il fautore dell’idea.

Ulteriori dettagli potrebbero venir condivisi nelle prossime settimane. Per capire come questa novità si svilupperà dovremmo attendere. Riuscirà ad avere l’effetto sperato? Quali saranno le implicazioni per il futuro di LinkedIn e del lavoro online? Anche se alquanto strana come funzionalità, l’integrazione di un gioco potrebbe non solo incrementare l’engagement degli utenti sulla piattaforma, ma anche favorire interazioni più profonde tra professionisti, realizzando un nuovo modo per connettersi e collaborare nell’ambito lavorativo digitale.