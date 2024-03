Quando si parla di auto elettriche il primo nome che ci viene in mente è senza alcun dubbio quello di Tesla, l’azienda di Musk infatti esporta auto EV in tutto il mondo da anni ed è diventata una realtà consolidata, l’unico contro come noi tutti sappiamo sono i prezzi decisamente elevati di questa tecnologia, le auto elettriche sono infatti costose, ecco dunque perchè ora l’obbiettivo comune è quello di ridurre gradualmente e costantemente i prezzi di listino.

Ebbene dopo averla annunciata nel corso del 2020, sembra che la elettrica low cost di Tesla si stia approssimando a vedere la luce, la casa automobilistica guidata da Elon Musk ha fatto sapere che la versione di serie del modello, nota come Model 2, entrerà in produzione nel corso del prossimo anno.

Produzioni alte per ambizioni esagerate

Per renderci meglio conto quanto siano elevate le ambizioni di Tesla, quest’ultima ha dichiarato di attendersi la vendita di ben 700 milioni di esemplari della Model 2 nel corso dell’intero ciclo di vita della vettura, una cifra davvero spropositata se pensate che la Toyota Corolla, l’auto attualmente che vanta il maggior numero di immatricolazioni al mondo, si ferma ad appena 50 milioni di esemplari.

Il punto di forza di questa vettura sarà come annunciato il prezzo, infatti Tesla farà tutto il necessario per contenere i costi di produzione utilizzando un processo produttivo radicale che abbatterà i costi addirittura del 50%, questo processo si baserà letteralmente sulla riduzione del lavoro non necessario che verrà eliminato totalmente, in tal modo si ridurranno costi e tempi di produzione, portando alla produzione di più auto nello stesso tempo.

Come se non bastasse per ridurre i costi Tesla adotterà nuove tecnologie per quanto riguarda propulsori e batterie, eliminando le terre rare e i carburi di silicio in modo da abbattere ancora di più i prezzi legati a questi materiali costosi.