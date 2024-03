Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 è ufficiale: IA sempre più diffusa su smartphone

Qualcomm Technologies ha oggi ufficializzato il nuovo Snapdragon 8s Gen 3, il cui obiettivo è quello di prendere le funzionalità più richieste dalla serie 8, e portarle sul maggior numero di dispositivi Android, innalzando così ulteriormente le prestazioni.

Le sue caratteristiche principali vanno a toccare il supporto alle potenti funzioni di intelligenza artificiale generativa, una ISP sensibile, ma anche giochi mobile che raggiungono un livello di realismo davvero incredibile, audio in alta definizione, oppure una connettività estrema. La nuova piattaforma può vantare il supporto ad una gamma estremamente ampia di modelli di intelligenza artificiale (modelli linguistici di grandi dimensioni), tra questi troviamo Gemini Nano, Baichuan-7B, LLama 2 e non solo.

Qualcomm: i commenti sul rilascio del SoC

Entusiaste sono le parole di Chris Patrick, il senior vice president and generale manager of mobile handsets di Qualcom, “Grazie alle nuove funzionalità, come l’intelligenza artificiale generativa ed innumerevoli tecniche di fotografia avanzate, il SoC è stato progettato con l’obiettivo di migliorare l’epserienza di tutti gli utenti, favorendo difatti la loro creatività e produttività nella quotidianità”.

Sullo stesso piano si pongono le parole di William Lu, il Partner and President of Xiaomi Corporation, il quale ritiene di essere “entusiasta di collaborare con Qualcomm Technologies nella presentazione del primo smartphone/dispositivo alimentato dallo Snapdragon 8s Gen 3, la piattaforma permetterà di fornire alla clientela tutta l’esperienza premium di cui hanno bisogno, grazie soprattutto all’intelligenza artificiale generativa“.

Al momento non abbiamo ancora una data ufficiale riguardante il debutto del SoC sul mercato, inteso come installato all’interno di un dispositivo mobile. Tuttavia, stando a quanto comunicato da Qualcomm, lo Snapdragon 8s Gen 3 sarà presto adottato dai principali OEM, tra cui troviamo Realme, Redmi, Xiaomi, Honor o anche iQOO. L’aspettativa è di vedere il primo smartphone entro la fine di Marzo, per poter capire e toccare con mano sin da subito le potenzialità di un processore che promette faville.