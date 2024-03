Apple: guida al blocco dei marketplace terzi su iPhone

Ad inizio mese del Digital Markets Act europeo è entrato ufficialmente in vigore. Apple si è trovata ad affrontare una nuova necessità riguardante l’installazione delle app su iOS. La legge ha obbligato l’azienda a consentire l’installazione delle applicazioni anche attraverso marketplace alternativi all’App Store. Molti utenti di iPhone, in seguito a tale notizia, hanno espresso non poche preoccupazioni riguardo a questa possibilità, affermando di preferire la sicurezza e la comodità dal loro store di fiducia.

Con l’obiettivo di rispondere a queste preoccupazioni, Apple ha introdotto un controllo del sideloading, che consente all’utenza di disattivare l’installazione di app da marketplace di terze parti. Questa opzione è applicabile seguendo dei passaggi partendo dalle impostazioni dell’iPhone.

Eliminare il sideloading dalle impostazioni Apple dell’iPhone

La Apple, per disattivare il sideloading su iPhone, consigli agli utenti di seguire alcuni semplici passaggi. Innanzitutto, devono recarsi nelle Impostazioni del dispositivo e selezionare “Tempo di utilizzo“. Da qui, devono poi accedere alla sezione “Restrizioni contenuti e privacy“. Lo step successivo è entrare nella schermata “Installazione di app e acquisti“ e toccare l’opzione “Piattaforme di app“. Infine, selezionando l’opzione “Non consentire“, gli disattiveranno completamente la possibilità di installare applicazioni da marketplace diversi dall’App Store.

Questa funzione non è limitata agli utenti adulti, ma può anche essere attivata su dispositivi iPhone utilizzati da minori sotto il controllo parentale. Affinché l’opzione sia disponibile, è necessario che tutti gli iPhone coinvolti siano aggiornati alla versione iOS 17.4 o successiva. Per quanto il DMA voglia dare l’opportunità ad altri sviluppatori di avere il loro spazio nel mercato delle applicazioni, a vincere è la paura di riscontrare virus, malware di qualche tipo. Era prevedibile che i fidelizzati Apple preferissero puntare sul “cavallo vincente”.

La Apple ha introdotto così un modo semplice e efficace per gli utenti di iPhone di controllare il sideloading e proteggere la sicurezza e l’integrità del loro dispositivo. Attraverso l’opzione si potrà continuare a usufruire della vasta gamma di applicazioni disponibili sull’App Store, senza preoccupazioni riguardo a potenziali minacce provenienti da marketplace di terze parti non autorizzati.