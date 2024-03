La Bbva Foundation ha condotto uno studio approfondito sulla percezione della scienza tra i cittadini di Europa, Stati Uniti, Israele e Turchia, rivelando un quadro complesso di fiducia e scetticismo. Nonostante la maggioranza consideri la scienza una fonte affidabile di conoscenza, una percentuale significativa respinge la teoria dell’evoluzione umana.

Evoluzione contro creazionismo

I risultati mostrano che, nonostante l’interesse e l’accesso alle informazioni scientifiche siano elevati negli Stati Uniti e in Europa, una parte considerevole della popolazione manifesta scetticismo verso concetti scientifici fondamentali. Questo fenomeno è particolarmente evidente in Turchia e Israele, dove i livelli di comprensione scientifica sono più bassi.

Inoltre, emerge una netta discrepanza tra le ideologie e le convinzioni religiose, con una parte significativa degli intervistati che ritiene che le scoperte scientifiche dovrebbero essere convalidate dalle istituzioni religiose. La maggior parte delle persone vede ancora la scienza come un alleato fondamentale per affrontare le sfide moderne, anche se esistono riserve sull’impatto etico e sociale dei progressi scientifici e tecnologici.

L’indagine ha coinvolto un campione diversificato di adulti, considerando fattori come età, sesso, livello socio-economico e grado di istruzione. Dai dati emersi, emerge che una parte significativa della popolazione europea e statunitense continua a sostenere l’idea di una creazione divina dell’uomo, nonostante la diffusa fiducia nella scienza.

Soprattutto in Italia e Turchia, una percentuale significativa di intervistati respinge la teoria dell’evoluzione, evidenziando un’elevata influenza delle credenze religiose sulla percezione scientifica. Ma ci sono divergenze anche all’interno degli stessi paesi, con una parte della popolazione che accetta la scienza come strumento di conoscenza e innovazione.

Dialogo tra scienza e società

Il livello di comprensione scientifica varia considerevolmente tra i paesi, con i residenti degli Stati Uniti e dell’Europa che mostrano un maggiore interesse e accesso alle informazioni scientifiche rispetto a quelli di Israele e Turchia. Ciò suggerisce che fattori socio-culturali e ideologici influenzano la percezione della scienza e la sua accettazione nella società.

Nonostante le divergenze di opinione, la maggior parte dei cittadini riconosce l’importanza della scienza nel risolvere le sfide globali, come il cambiamento climatico, la salute pubblica e l’innovazione tecnologica. Pertanto, è essenziale promuovere una maggiore alfabetizzazione scientifica e incoraggiare il dialogo tra scienza e società per affrontare le sfide emergenti in modo efficace e collaborativo.