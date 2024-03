L’operatore telefonico virtuale Very Mobile sembra inarrestabile. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha deciso di continuare a proporre ancora una volta la sua super offerta di rete mobile. Ci stiamo riferendo alla ormai nota offerta Very Esclusiva ad un prezzo di appena 4,99 euro al mese. Siano arrivati pressoché alla decima proroga per questa super offerta dell’operatore, dato che dà filo da torcere agli avversari. Ecco i dettagli.

Very Mobile decide di prorogare per la decima volta Very Esclusiva 4,99 euro

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di prorogare per la decima volta la sua super offerta mobile Very Esclusiva a 4,99 euro al mese. È un’offerta che è possibile attivare esclusivamente online dal sito ufficiale dell’operatore. Ora sarà a disposizione degli utenti per qualche altro giorno, ovvero fino al prossimo 25 marzo 2024.

Non si tratta di una proroga lunghissima, ma comunque gli utenti avranno ancora un po’ di tempo per attivarla. Gli utenti che potranno attivarla sono sempre coloro che passeranno all’operatore virtuale Very Mobile richiedendo la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. Come sempre, gli operatori di provenienza sono i seguenti:

Iliad, Fastweb, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Ricordiamo che Very Esclusiva 4,99 euro è un’offerta mobile davvero interessante. Ogni mese, infatti, gli utenti avranno a disposizione fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri, ad un costo come già detto molto basso di appena 4,99 euro al mese.

Insomma, gli utenti potranno quindi attivare ancora questa super offerta davvero extra convenitne