Per molti, possedere un Mac è un desiderio che si trasforma in realtà. Il Mac è universalmente riconosciuto come il computer più avanzato in termini di usabilità ed efficienza. Ma sfruttare appieno le sue potenzialità non è sempre così semplice ed intuitivo. Ecco perché di seguito sveleremo quattro segreti che vi aiuteranno ad utilizzare il vostro Mac al massimo delle sue capacità.

Una delle caratteristiche principali del Mac è la sua capacità di sfruttare al meglio le scorciatoie da tastiera. Conoscere le giuste combinazioni può davvero fare la differenza in termini di velocità e produttività. Ad esempio, per aprire un documento, anziché fare clic con il mouse, basta semplicemente premere “fn+freccia sinistra”. Per chiudere un documento, la combinazione è “fn+freccia destra”. Applicare il corsivo al testo è semplice come premere “⌘+ I”, mentre per il grassetto è “⌘+ B”.

I segreti del Mac per la gestione del sistema

Anche spegnere o mettere il vostro Mac standby è davvero molto semplice e veloce grazie alle scorciatoie da tastiera. Per mettere il Mac in stop, premete “⌥ + ⌘+ T”, mentre per mettere il display in stop, usate “⌃ + ⇧ + pulsante di accensione”. Per spegnere completamente il computer, la combinazione da seguire è “⌥ + ⌘+ ⌃ + pulsante di accensione”, e per effettuare il logout, “⇧ + ⌘+ Q”. Anche il blocco schermo ha la sua scorciatoia, “⌃ + ⌘+ Q”.

In questo modo, navigare tra le finestre e le applicazioni del vostro Mac diventa più fluido. Le scorciatoie non terminano di certo qui, per esempio per mostrare il desktop basta selezionare “⌘+ F3”, mentre per mostrare tutte le finestre attive, bisogna digitare semplicemente “F3”. Per passare da una finestra all’altra in un’applicazione utilizzare “⌘+ <“, e per interrompere immediatamente un programma “⌥ + ⌘+ Esc”. Per nascondere o mostrare il campo di ricerca Spotlight premere “⌘+ barra spaziatrice”. Anche catturare le schermate sul Mac diventa un gioco da ragazzi con le scorciatoie: “⌘+ ⇧ + 4” per catturare una parte selezionata dello schermo, “⌘+ ⇧ + 4” per una finestra selezionata e “⌘+ ⇧ + 3” per l’intero schermo.

Insomma, conoscere queste scorciatoie vi permetterà di sfruttare al massimo le potenzialità del vostro Mac, rendendo il vostro lavoro più efficiente, veloce e piacevole.