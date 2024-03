UFO: il Pentagono rompe il silenzio sugli alieni

Dopo decenni di speculazioni e discussioni continue sulle presunte visite degli extraterrestri sulla Terra, il Pentagono ha finalmente dato una risposta mistero degli UFO. Il recente rapporto, risultato di una meticolosa analisi condotta dal 1945 al 2023, ha sollevato il velo di segretezza che ha avvolto il mito degli alieni per così tanto tempo.

Il resoconto dettagliato ha rivelato che il governo degli Stati Uniti non ha mai nascosto l’esistenza di esseri alieni, né ha segretamente acquisito tecnologie non terrestri. Al contrario, le indagini hanno attribuito la maggior parte delle segnalazioni di UFO a fenomeni ordinari o a voli segreti di prototipi di aerei spia americani, sgretolando così le teorie del complotto che hanno invaso l’immaginario collettivo per decenni.

Nessun incontro con gli alieni

Il segretario stampa del Pentagono, Maj. Gen. Pat Ryder, ha sottolineato l’assenza di prove verificabili. Non esistono testimonianze che supportano le affermazioni sul recupero o sulla “retroingegnerizzazione” di tecnologie extraterrestri da parte del governo statunitense o di entità private. Un colpo per coloro che sostenevano l’esistenza di operazioni segrete volte a riprodurre le presunte navicelle o armi…o forse no.

L’analisi del Pentagono è stata condotta dall’Ufficio per la Risoluzione delle Anomalie in Tutti i Domini(AARO), istituito nel 2022. Questo organismo ha esaminato prove classificate e non, accedendo a tutti i programmi governativi segreti relativi agli UFO e conducendo interviste con personale dell’intelligence. Ovviamente, come ci si poteva aspettare, le dichiarazioni non hanno fermato le teorie complottistiche. Le voci per il quale gli alieni e il governo statunitense abbiano un accordo segreto continuano. In risposta, il Pentagono ha ribadito il suo impegno a monitorare e investigare ogni segnalazione UFO con un approccio scientifico e obiettivo.

Non esisterà affermazione che fermerà gli esseri umani dal credere che esista la vita oltre la Terra e i numerosi studi ne sono la prova effettiva. Saranno stati anche i media, i film, le foto, ma probabilmente in molti non crederanno alle parole del Pentagono. Gli alieni esistono? Collaborano con gli Stati Uniti? Il dubbio resta.