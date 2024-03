Elon Musk: l'IA supererà l'umanità entro il 2029

Elon Musk, il famoso imprenditore sudafricano e pioniere di molte tecnologie, ha nuovamente parlato dei possibili rischi legati all’intelligenza artificiale. Questa volta le dichiarazioni sono in risposta alle previsioni di Ray Kurzweil, noto inventore e futurologo, riguardanti il raggiungimento della parità tra l’IA e l’intelligenza umana entro il 2029.

Contrariamente alle prospettive di Kurzweil, Musk ha espresso un parere più pessimistico e piuttosto inquietante. Secondo l’imprenditore, l’IA potrebbe superare l’intelligenza umana già entro il 2025 e addirittura sorpassare collettivamente tutta l’umanità entro il 2029. L’affermazione di Musk ha scatenato un acceso dibattito tra gli appassionati di tecnologia. C’è chi condivide la sua opinione e chi ha pareri contrastanti riguardo l’evoluzione e il ruolo dell’intelligenza artificiale nei prossimi anni.

Musk continua con la sua visione pessimistica

Non è la prima volta che Musk solleva preoccupazioni riguardo all’IA. L’imprenditore ha più volte sottolineato i rischi associati al suo rapido progresso e ha discusso l’importanza di una regolamentazione più severa. Lo scorso anno, ha identificato ChatGPT e l’IA in generale come uno dei principali rischi per il futuro della civiltà, un’opinione condivisa anche dal CEO di OpenAI, Sam Altman, che ha sottolineato più volte tale necessità.

Queste posizioni, intraprese da quelli che sono esperti del settore, creano un senso di urgenza che alimenta le paure dello sviluppo incontrollato dell’intelligenza artificiale. Se da un lato le prospettive di progresso promesse sono senza precedenti, dall’altro la sua evoluzione solleva serie domande sulla sicurezza e sulla responsabilità delle azioni dell’IA. Il dibattito non si fermerà e la corsa verso una tecnologia sempre più avanzata e autonoma continua ad accelerare e Musk sarà sempre in prima linea.

Il nostro futuro sarà caratterizzato dalla dominazione della tecnologia? Di certo non si muove da sola, almeno al punto in cui siamo oggi, quindi tutto ciò che accadrà sarà solo colpa dell’uomo stesso. Che arrivi a superare la nostra intelligenza sarà probabile, ma addirittura tanto da scatenare uno scenario apocalittico degno di un romanzo di Philip Dick? Musk ne è piuttosto sicuro.