Iliad: un anno di successi, ma il rifiuto di Vodafone brucia ancora

Il 2023 è stato un anno intenso per il settore delle telecomunicazioni. Iliad Italia, tra i vari cambiamenti e scenari, ha saputo distinguersi grazie ai suoi straordinari risultati sotto la guida del CEO del Gruppo, Thomas Reynaud. Durante l’ultima presentazione della relazione finanziaria, Reynaud ha parlato del tentativo di acquisto di Vodafone e ha delineato i prossimi step per il futuro dell’azienda.

Nel suo discorso spicca la critica esplicita rivolta alla Vodafone. Reynaud ha suggerito che l’offerta presentata da Swisscom per l’acquisizione della compagnia risulti inferiore di ben tre miliardi rispetto a quella avanzata da Iliad. Il commento non è stato effettuato a caso, ma era nato dalle voci di una fusione tra Vodafone e Fastweb. Il CEO ha sottolineato i pericoli derivanti dal duopolio nel settore B2B, evidenziando l’importanza della concorrenza per l’intero panorama economico del Paese. Ora che la fusione è stata confermata, le sue paura prenderanno forma? Intanto, le prospettive di Iliad puntano su una crescita autonoma, lasciando in contemporanea aperta la porta a eventuali opportunità nel B2B.

Fatturato in crescita per Iliad

Le analisi dei rapporti del 2023 dimostrano quanto Iliad sia cresciuta in poco tempo. Dai dati si nota un fatturato superiore al miliardo di euro, in aumento del 14,5% rispetto all’anno precedente e un Ebitda after lease in crescita del 17,2%. L’azienda ha inoltre registrato un incremento del numero di utenti sia nel settore mobile che in quello fisso, raggiungendo la cifra di 10 milioni e 937 mila in totale.

Il CEO Benedetto Levi ha manifestato un’ampia fiducia nel percorso intrapreso da Iliad. La focalizzazione aziendale sugli investimenti in infrastrutture sostenibili ed innovative è ancora una priorità assoluta nei piani del futuro, insieme alla volontà di mantenere un rapporto trasparente e collaborativo con gli utenti. Progetti come iliadbusiness e iliad Space, uniti a iniziative incentrate sulla sostenibilità come iliadship, sono segno dell’impegno costante dell’azienda verso il progresso senza perdere d’occhio l’importanza di azioni contro il cambiamento climatico.